El futuro del transporte por carretera pasa por conductores que manejen dos camiones a la vez

Una vez que se abre la puerta de una innovación tecnológica, uno ya no sabe lo que se va a encontrar. Y pensar que un conductor puede manejar dos camiones a la vez podría parecer algo extraño, difícil e imposible de llevar a cabo. Pero no es así.

Se llama Peloton y es el nombre de una empresa que está desarrollando una tecnología que puede revolucionar el transporte en carretera. Estamos hablando de una conducción autónoma que no necesariamente tiene aplicarse exclusivamente sobre vehículos eléctricos, sino en todo tipo de modelos actuales o futuros del sector del transporte por carretera.

Convoyes emparejados de camiones

La idea puede parecer muy loca pero es muy real. Esta tecnología lo que hace es emparejar dos camiones dejando el primero bajo el control de un conductor profesional mientras que el segundo se conduce, por así decirlo, solo. Esto es posible porque la tecnología Peloton lo que hace es mantener una comunicación constante entre los dos camiones, por lo que el vehículo autónomo replica la forma de conducir del humano gracias a que recibe las mismas órdenes de aceleración, frenado, giro del volante o ubicación GPS en tiempo real.

Camiones emparejados en ruta. Peloton

Esta tecnología funcionaría bajo una configuración muy concreta donde los dos camiones circulan realmente cerca, con una distancia calculada para evitar congestiones de tráfico, accidentes y, muy importante, el ahorro de combustible.

Marcas como Daimler o Toyota, o el gobierno de Reino Unido, ya están analizando esta forma de disponer los convoyes por carretera porque están convencidos de que, entre otras virtudes, cuenta con la de un menor gasto de combustible. Concretamente, señalan que con esta disposición de los vehículos, a muy poca distancia uno de otro, se ahorra un 10% de combustible simplemente por el beneficio aerodinámico.

Da la sensación de que esta tecnología no ha hecho más que empezar y ya que se habla de dos camiones, ¿por qué no tres o cuatro? Para el CEO de la compañía, Josh Switkes, "Vemos a los conductores como los mejores sensores del mundo, y estamos aprovechando esto para permitir que los conductores de hoy sean más productivos a través de los pelotones de seguimiento automatizados". Así que ya sabéis, si veis un pelotón de varios camiones por carretera, mirad a ver si alguno de ellos tiene conductor. Porque si no lo lleva, es que Peloton ha llegado a tu ciudad.