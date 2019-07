Luis Martín-Jadraque “No se puede sacar mucho más del 2% a siete u ocho años”

Pide perdón por ser tan reiterativo, pero Luis Martín-Jadraque, responsable en España del área que define la estrategia en productos de inversión para los clientes de Deutsche Bank, está convencido de que solo invirtiendo a largo plazo, de forma diversificada y a través de los mejores gestores, es posible hoy en día sacarle rendimiento a nuestros ahorros.

Últimamente están ofreciendo en España fondos a vencimiento fijo. ¿Qué características tienen estos productos?

Lo llevamos haciendo ya desde hace tiempo porque en España la mayoría de inversores son moderados y ahora para sacar algo de rentabilidad tienen que ser conscientes de que hay que invertir, y para eso hay que asumir algo más de riesgo. Digamos que en una escala del 1 al 5 sería el 3. Y, según nuestra filosofía, tienen que invertir en los vehículos más flexibles posible, con los mejores gestores, la mayor diversificación a nuestro alcance y al plazo más largo posible.

¿A cuántos años vista hablamos?

Lo cierto es que la mayoría de los inversores perciben más riesgo del que realmente asumen. Piensan que invierten en el corto plazo, con lo que se asustan mucho cuando pasa algo, pero, en la realidad, generalmente invierten a largo plazo. Y el plazo es muy importante porque, en contra de lo que opina la gente, lo que hace es disminuir radicalmente el riesgo. Se demuestra en cualquier periodo de la historia: se puede perder puntualmente, pero no a largo plazo. El tiempo es tu gran amigo. La otra parte muy importante es la diversificación. A la gente suele producirle menos sensación de riesgo lo que conoce, por ejemplo, las compañías o valores españoles, pero apostar en algo que no está diversificado es peligroso. El tercer elemento es la apuesta por los mejores gestores: muy flexibles, multiactivos, etc. En inversiones a muy largo plazo, más en esta época en la que no cuentas con la protección de la renta fija, seguro que te van a pillar caídas fuertes, pero hay gestores que identifican muy bien esos momentos de crisis, no entran en pánico y se dedican a centrarse en lo que tiene valor. Encontrar a esos gestores ahora tiene aún más valor.

“Es incompatible no exponerse, invertir a corto plazo y sacar rentabilidad. De hecho, va a perder”

Antes lanzaban fondos garantizados. ¿Ya no es posible garantizar rentabilidad?

No es posible de ninguna manera. A medida que los tipos de interés bajan, tienes menos materia prima para comprar lo que te da la revalorización. Han salido últimamente muchos fondos de este tipo, pero en realidad no dan nada. Nosotros hemos decidido no venderlos porque pensamos que el inversor, en el largo plazo, lo que quiere es, al menos, batir la inflación, y esos fondos te dan un mínimo del 0,30% y si luego, dentro de ocho años la Bolsa sube, te dan un 0,35%. Entendemos que las probabilidades de que un buen profesional con las características antes enumeradas bata la inflación son mucho más altas.

Batir a la inflación, ¿no es demasiado conformista?

Las personas que están comprando esos fondos garantizados se conforman con muchísimo menos, ya que te garantizan una pérdida real frente a la inflación. En cualquier caso, depende de tu perfil de riesgo. Actualmente, la rentabilidad que puedes esperar de un fondo que tenga entre un 30% y un 40% de renta variable, diversificada, etc., está en el entorno del 2% en siete u ocho años. Si la inflación esperada es del 1,5%, le sacas la inflación más medio punto. Además, existe una sensación falsa por parte de los inversores privados de lo que es un 2%. Como inviertes a largo plazo, ese medio punto o ese punto que le sacas a la inflación, al ser un interés compuesto, se convierte en un 40% más de capital cuando retira el dinero pasados 20 o 30 años. Hablamos de un tipo de inversor que no intenta hacerse rico, pero sí conseguir una rentabilidad de sus ahorros para cuando se retire. Ese 2% o 2,5% se convierte en algo muy muy grande.

Luis Martín-Jadraque, director del Centro de Inversiones de Deutsche Bank España. Juan Lázaro

Pero no siempre se puede esperar 20 o 30 años, como proponen. ¿Qué hacen los que tienen que invertir a menos plazo?

No decimos que inviertas a 20 años, decimos que, como tu inversión es a más plazo del que tú crees, es bueno que inviertas en un fondo con un horizonte temporal a seis, siete u ocho años, porque en ese periodo, aunque pases por un ciclo negativo, probablemente luego consigas tener rentabilidad positiva.

¿Y el inversor conservador que antes ponía su dinero a un plazo fijo de tres años?

Si uno no quiere correr riesgo, tiene que invertir en renta fija y actualmente está en negativo. Es incompatible no asumir riesgo, invertir a corto plazo y sacar rentabilidad. De hecho, va a perder.

Lo mejor siempre es un buen gestor, pero ante una gestión activa mediocre o normal, mejor la pasiva

Hablaba de contar con gestores expertos de gran destreza: ¿no es recomendable entonces la gestión pasiva?

En general, no está mal tener algún fondo de gestión pasiva, pero para nosotros lo mejor es un buen gestor, flexible, diversificado y capaz de navegar las últimas tormentas. Gestores con comisiones que compensan porque lo hacen muy bien. No obstante, probablemente sea mejor la gestión pasiva que la activa mediocre o normal.

Ofrecen 800 fondos de 40 gestoras internacionales. ¿Y españolas por qué no?

Nos gusta la diversificación y hay gestoras españolas bastante buenas, y aunque en general lo hacen muy bien en el plano local, no tanto en la gestión global. Estamos en conversaciones para dar de alta a alguna que es buenísima, pero hacerlo lleva tiempo.