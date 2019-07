Estos son los 10 juzgados de cláusulas abusivas más saturados de España

El colapso de la justicia no es nuevo. Tampoco las demandas de modernizarla y adaptarla al siglo XXI. Mientras tanto, la congestión sigue creciendo en el tiempo y en volumen. Y ello a pesar de que para algunas materias se han creado juzgados especializados, como en el caso las cláusulas abusivas (multidivisas, gastos de hipoteca o cláusulas suelo). En estos órganos judiciales, de media, se tarda dos años en resolver un asunto (cuatro en el peor de los casos), según los datos de Reclamador.es en relación a los 5.221 casos que tiene presentados en los tribunales.

A esta situación, se añaden tres problemas. En primer lugar, los bancos están recurriendo las sentencias y creando un segundo cuello de botella que engorda aún más el atasco (lo que incrementa la intranquilidad de muchos hipotecados, que tienen que seguir pagando a la entidad). Y ello a pesar de que el 96% de los fallos de los tres primeros meses de este año fueron favorables al cliente. En segundo término, como el mes de agosto es inhábil en los juzgados, durante ese periodo no podrán evacuarse más procedimientos.

Y por último, esta situación podría agravarse si las conclusiones de septiembre del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) son favorables al cliente y en su futura sentencia el TJUE lo corrobora.

Sevilla y Córdoba, las peores

Los juzgados de dos provincias andaluzas, Sevilla y Córdoba, son los que encabezan el ranking de Reclamador.es de los diez órganos judiciales más saturados de España. En concreto, la capital andaluza, con 335 asuntos, se sitúa en el número uno. Según informan desde Reclamador.es, a día de hoy, este juzgado ha dejado de dar citas en audiencia previa a quien acude a él. Antes de este parón, los últimos en lograr citación la recibieron para 2021.

En el caso de Córdoba, los afectados de los 84 casos que hay presentados en el juzgado tendrán que esperar cuatro años a conocer la sentencia.

En Madrid la situación no es mejor. El Juzgado 101 Bis de la capital tarda más de dos años en admitir una demanda a trámite. No obstante, según señalan desde la firma, este órgano judicial sí gestiona rápidamente los asunto. Ello no impide, en todo caso, que aún haya casi 3.000 de sus clientes a la espera de resolución (procedimiento que podría alargarse varios años si hay recurso). “Hay quienes, incluso, dejan de pagar y se colocan en una situación crítica, con riesgo a que el banco les ejecute”, explican desde Reclamador.

En Badajoz, en cuarta posición por nivel de demora, se tarda dos años en resolver un caso, y un año y medio en admitir a trámite las demandas. Situación parecida a la de Bilbao, que acumula retrasos de hasta 24 meses. En medio de la tabla, Zaragoza tarda un año y medio solo en admitir una demanda a trámite; y Málaga, con 200 casos, un año y medio en señalar audiencia previa.

Por su parte, el juzgado de Barcelona, con más de 1000 casos de clientes de Reclamador.es en la nevera, no es de los peor parados pero, según calculan, una reclamación presentada en diciembre de 2018, celebrará la vista en julio de 2020, y los fallos no llegarán, como mínimo, hasta 2022.

En la otra cara de la moneda, los juzgados especializados en cláusulas abusivas menos congestionados, según los datos de la firma, son los de Salamanca, con 16 casos, y el de Baleares, con 229. En ellos se tarda, en el peor de los casos, un año en resolver completamente un litigio.

Los mejores juzgados Civil. Al margen de los juzgados especializados en cláusulas abusivas, estos son los órganos judiciales con mayor y menor saturación en España. En la jurisdicción civil, el juzgado menos congestionado está en Burgo de Osma (Soria) y el más saturado, por el contrario, está en Cádiz, según el índice de Jurimetría, de Wolters Kluwer. Penal. El que tramita los casos a mayor velocidad en el ámbito penal está en Las Palmas de Gran Canaria. El más lento es el de Miranda de Ebro (Burgos). Social. El juzgado de lo Social nº 1 de Ávila es el menos saturado de España en este área, frente al nº 1 de Algeciras (Cádiz), que es el más colapsado. Contencioso-Administrativo. Por último, el juzgado nº 1 de Cuenca es el que menor atasco presenta. En el otro extremo, el juzgado nº 6 de Bilbao, que es el que más procedimientos tiene pendientes en España.

