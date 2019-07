Rafael Varela (Buy&Hold): “Google, Facebook o Moody’s son oligopolios, resistentes en cualquier contexto”

Buy &Hold comenzó su andadura en octubre de 2017, con el lanzamiento de tres fondos surgidos como réplica de las sicav que sus tres socios ya venían gestionando desde años atrás. Gestión y propiedad van unidas en la firma y su consejero delegado, Rafael Varela, es el responsable de la sicav de perfil mixto y del fondo de inversión que la imita, el B&H Flexible. Valera defiende la filosofía de la inversión value también para la renta fija, que reivindica como marca de la casa, y el compromiso de devolución de comisiones de la gestora a los clientes si no ganan dinero en el plazo de inversión recomendado para sus fondos, de seis años en el caso de la Bolsa. Varela destaca también las ganancias de las sicav de Bolsa y mixta lanzadas hace 15 y nueve años, que han triplicado y duplicado la inversión de sus accionistas, aunque en 2018 los productos de la gestora sufrieron más que sus índices de referencia.

La gestora se compromete a devolver las comisiones si no hay ganancias pero también cobra una comisión de éxito, ¿no es esto una contrapartida?

Nadie ha hecho antes en España tal compromiso de devolución de comisiones y nadie lo ha patentado. En el fondo de Bolsa, se devuelven al cabo de seis años si no hay beneficios, le quedan cuatro años y medio. Pensamos que es una forma de transmitir la confianza que tenemos en nuestra gestión. Devolvemos tanto la comisión fija como la de éxito. Si al sexto año hay una crisis como la de 2008 y cae todo, devolvemos todas las comisiones cobradas en los seis años. Hemos procurado poner las comisiones más bajas de gestión activa que hay, en el fondo de renta variables es del 0,95% la fija y del 7% la de éxito. El año pasado perdimos dinero y no se cobró éxito en ninguno de los productos. Para cobrarla, hay que haber recuperado la pérdida anterior.

En 2018 los fondos se comportaron peor que el mercado, ¿se han replanteado la composición de su cartera?

Sí, aprovechamos las caídas de diciembre sobre todo para hacer una catarsis grande en la cartera. Se parece poco a la de comienzos de 2018. Salimos de empresas de publicidad tradicionales como WPP y Publicis, ya estábamos en Google y Facebook pero aprovechamos para entrar también en Amazon, que también tiene un componente publicitario importante pero sobre todo por el negocio de almacenamiento de datos en la nube. El año pasado también aprovechamos para incorporar a la cartera dos tecnológicas, SAP y sobre todo Microsoft. Y hemos salido también del retail. Como el mercado nos dio muy duro nos hizo reflexionar profundamente sobre nuestras posiciones. Hemos dado un vuelco hacia negocios con el viento de cola.

¿Cuáles son esos negocios?

Amazon, Facebook , Google, Tencent, SAP...negocios muy oligopolísticos. Es una pescadilla que se muerde la cola: tienes al regulador que quiere que dejen de ser un monopolio pero a la vez los quiere regular para que tengan más protección sobre los datos. Así que las inversiones que hoy ya está haciendo Facebook anualmente en control de datos son multimillonarias. A ver quién inicia la competencia con ese tipo de inversión. El propio regulador está alimentando así el oligopolio. Pasa como con las agencias de rating, somos accionistas de Moody’s. S&P y Moody’s sobrevivieron a la crisis de 2008 que vino muy de la mano de estas firmas, que aun así siguen existiendo. Es decir, hay oligopolios muy resistentes en cualquier contexto. Son compañías que pueden parecer aburridas pero te permiten estar tranquilo.

"Entramos en Amazon tras dos años de debate, al darnos cuenta de que estábamos haciendo mal los números”

Muchos de estos valores están caros, ¿el momento actual hace que se pierda de vista la filosofía value de inversión?

En absoluto, de donde hemos salido eran trampas de valor. Valorar a algunas compañías por múltiplos es engañarte, tienes que hacerlo por descuento de flujos, que es la valoración más perfecta. Si pretendes comprar Amazon a un PER barato no vas a entrar nunca porque tiene unos crecimientos brutales. Pero Warren Buffett es el gurú del value y ha entrado en Amazon, más tarde que nosotros. Y ha dicho que llega tarde. Nosotros entramos tras más de dos años de debate interno, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo mal los números. Lo caro es invertir en una compañía que va menguando por pequeño que sea el PER. Por ejemplo, las empresas automovilísticas.

¿Es momento de elevar la liquidez tras lo ganado en el año?

En el producto de Bolsa estamos siempre invertidos al 100%. El mercado se te puede escapar y equivocarte tiene un coste de oportunidad muy alto. Para tener liquidez tendríamos que ver claro que viene algo inexorable que te obliga a ello y eso pocas veces nos ha sucedido en los últimos 15 años.

¿Tienen valores españoles en cartera?

Grifols, que es otro oligopolio; CIE Automotive, no por el sector sino por lo bien gestionada que está, llevamos años acompañándoles. Y Vidrala, donde llevamos invertido diez años y es otro monopolio del vidrio. También estamos en las aerolíneas IAG, WizzAir y Ryanair.