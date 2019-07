Ibex 35, en directo: la tensión comercial y los resultados lastran la Bolsa

La Bolsa prolonga las caídas. Algunos resultados empresariales conocidos en Estados Unidos sumado al temor por que las negociaciones entre China y EE UU no vayan por buen camino vuelven a hacer mella en los mercados. Los futuros del Ibex 35 caen un 0,7%.

El diario The Wall Street Journal ha publicado que la negociación para un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se ha estancado, mientras que la administración de Trump determina cómo abordar las demandas de Pekín de aliviar las restricciones sobre Huawei. El diario asegura que aún no se ha celebrado ni se ha programado ninguna reunión entre los negociadores desde que Donald Trump y el presidente Xi Jinping de China se reunieran el mes pasado en Japón y acordaran reanudar las conversaciones. Entonces, Trump dijo que EE UU permitiría que algunas empresas estadounidenses vendan productos a Huawei, pero hasta ahora no se ha llegado a un consenso sobre qué chips y otros productos como semiconductores se pueden proporcionar.

Además, los resultados de Netflix conocidos ayer tampoco traen buenas perspectivas. La plataforma de televisión en streaming anunció anoche tras el cierre de Wall Street que ha perdido clientes en EE UU por primera vez en ocho años y que no alcanzó los objetivos de nuevos suscriptores en el extranjero. La acción baja más de un 12% en el mercado fuera de horario (after hours).

En el mercado de divisas, la moneda europea avanza un 0,14% hasta 1,1238 dólares