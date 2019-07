Protege a tus hijos en Netflix: limita las películas y series que pueden ver

Si tienes una cuenta en Netflix seguro que ahora mismo los niños que están de vacaciones la utilizan de forma intensiva. Si no deseas estar pendiente de todo lo que ven, puedes establecer un útil control parental que limita el acceso a ciertos contenidos para ellos. Mostramos cómo conseguir esto.

La compañía ha pensado en esta opción arpa que los padres puedan estar un poco más tranquilos a la hora de estar seguros que sus hijos no abusan de los contenidos violentos, por poner un ejemplo. Y, por ello, se incluyen en las opciones de configuración las herramientas necesarias para conseguir esto (por lo tanto, nada de recurrir a software de terceros). De esta forma, todo es seguir y eficiente, y simplemente hay que acceder a la configuración de la cuenta de Netflix que se tiene.

Eso sí, hay un detalle que es importante: hay que utilizar la versión web para poder gestionar de forma correcta los parámetros que se van a establecer. Una vez hecho esto, se utilizan las catalogaciones que la propia Netflix tiene para cada uno de sus contenidos -ya sea una película o una serie-. Se esta forma, si se quiere ver algo que tiene escenas donde existe una violencia excesiva, si no se conoce el código de pasarela no se podrá acceder a ella. Por lo tanto, los más pequeños estarán a salvo de errores y, también, travesuras.

como activar el control parental en Netflix

Cómo utilizar el control parental de Netflix

Estos son los pasos que tienes que dar para configurar a nivel de perfil el control parental que se incluyen en la configuración en la Cuenta de Netflix. Lo primero es acceder a las opciones correspondientes dando uso a este enlace, hecho esto (y ya con el usuario uy contraseña adecuados, haz lo siguiente: