Estos son los principales servicios de vídeo en streaming que puedes ver offline

Llegan las vacaciones y nos frotamos las manos porque pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para ponernos al día de las series que durante el año se nos resisten. Básicamente porque no encontramos mucho tiempo para hacer unos buenos maratones como marcan los cánones de la pasión seriéfila.

Pero claro, según llegamos a la casa rural o al apartamento de la playa nos damos cuenta de que la Wifi está pertenece a un router ADSL de apenas 20Mbps y no hay manera de ver nada: somos cuatro en la familia, hay un montón de dispositivos conectados y es imposible. ¿Qué podemos hacer?

Bendito modo offline

Pues no nos queda otra que planificar lo que vamos a ver descargando temporadas completas si es necesario, tanto en el móvil para enviarlas a la tele vía Chromecast, como en el tablet o el ordenador. Cualquier soporte vale si lo que queremos es ponernos al día de series y películas. No os hará falta decir cómo se descargan los contenidos porque es muy sencillo. En las capturas que podéis ver más abajo aparecen los botones de descargar que dejan el contenido disponible para los momentos en los que no tenemos cobertura de datos móviles o Wifi.

Netflix y Amazon Prime Video.

Lo que sí queremos es recordaros cuáles son esas plataformas que permiten descargar los contenidos en el dispositivo. Básicamente, de las más importantes está Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Originals (si contáis con una suscripción de pago), Atresplayer, que dispone de todos sus programas y series para verlos cuando nos apetezca y Sky, que dentro de su limitada oferta tiene algunas series que merecen la pena.

YouTube y Atresplayer.

Luego están el extraño caso de HBO, que a pesar de llevar ya bastante tiempo disponible, no ha dado el paso de ofrecer esa reproducción offline a sus usuarios, así como un sistema de activaciones de dispositivos que es una molestia para los que pagan religiosamente todos los meses. Tampoco permiten hacerlo MiTele (los canales de Mediaset), TVE a la carta o DAZN.

Límites en las descargas

Existen algunas condiciones a la hora de descargar contenidos: Netflix permite un máximo de 100 capítulos o películas en un número máximo de dispositivos igual a la suscripción que tengamos (uno, dos o cuatro); Amazon Prime Video no especifica cantidad ni tiempo de caducidad, remitiendo a lo que los derechos de la productora impongan; YouTube nos obliga a conectarnos a internet, al menos, cada 29 días, para evitar que la descarga caduque; Atresplayer no especifica condición alguna y, por último, Sky nos avisa de que éste contenido offline caducará a los 30 días o a las 48 de haber empezado a verlas.