Rosa García: "Desconectada porque me he roto las dos muñecas"

La directiva Rosa García, actual consejera delegada de Alibérico y que anteriormente lideró las filiales españolas de Microsoft y Siemens, ha sido operada de las dos muñecas por lo que ha anunciado que permanecerá algún tiempo de baja. García ha enviado un mensaje en la red social Twitter en el que anuncia que se encuentra "desconectada porque me he roto las dos muñecas y me las han tenido que operar". Y añade: "Con muchas ganas de que todo esto pase lo antes posible", además de la etiqueta #accidente.

García, que ha sido operada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, no ha dado más explicaciones sobre el suceso. A través de Twitter, la directiva ha recibido numerosos mensajes de apoyo, entre otros del presidente de Mapfre, Antonio Huertas, quien le desea una pronta recuperación y le envía ánimos. "Querida Rosa, esperamos que te recuperes pronto y bien. Ánimo!", dice el presidente de la aseguradora.

Después de presidir las filiales de Microsoft y Siemens en España, Rosa García se incorporó en abril de 2019 al fabricante de productos de aluminio Alibérico, en lo que supone su entrada en la industria pesada. García ejerce las funciones de consejera delegada en la compañía presidida por Clemente González Soler y comparte labores ejecutivas con el fundador.

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, García está al frente de un equipo de 1.200 empleados. Muy activa en redes sociales, García explicó su entrada en Alibérico a través de Twitter. Llegó, dijo entonces, para convertir Alibérico "en el mejor grupo industrial español y conseguir un crecimiento sostenible".