La CGT recurrirá el fallo que permite descontar los retrasos del sueldo

La CGT, Confederación General del Trabajo, avanzó ayer a este diario que se prepara para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo de la Audiencia Nacional, en favor de la empresa de call center Atento, que avalaba que se rebaje el salario de los empleados que lleguen tarde a su puesto de trabajo.

La sentencia de la Audiencia Nacional, que dio la razón a Atento bajo la lógica de que el tiempo no trabajado no se remunera, no ha logrado convencer al sindicato que presentó la demanda. Los denunciantes prevén volver a los tribunales para tratar de impedir que la multinacional descuente directamente de las nóminas de sus trabajadores lo equivalente al tiempo de su retraso, además de sancionarles de hacerlo reiteradamente.

El sindicato sostiene además que el sistema de fichaje de Atento no es válido como registro de jornada por no adecuarse a lo establecido por la nueva normativa en vigor desde el pasado 12 de mayo. La CGT asegura además que el propio Ministerio de Trabajo ha llamado la atención a Atento, y a otras compañías de su sector, por emplear sistemas de registro de la jornada laboral opuestos a la nueva ley vigente.

A efectos de descontar los retrasos, la multinacional realiza el seguimiento de entrada y salida de cada trabajador a través de un sistema de control horario y registro situado en el acceso al centro de trabajo. A partir del momento en que los empleados fichan tienen un tiempo de cortesía de entre 1,5 y 3 minutos para incorporarse a su puesto laboral o se les restará el retraso de su salario.

El sindicato critica la decisión de la empresa de descontar del sueldo de sus empleados aquellos minutos que figuran como no trabajados pero luego no les deja compensarlos de ninguna manera, ni si quiera teniendo en cuenta los minutos demás trabajados una vez acabada su jornada laboral cuando alguna de las llamadas atendidas se alarga demasiado. Los minutos descontados del sueldo de los empleados se computan cada día y se suman cada mes.