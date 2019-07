La moda infantil española atrae a 200 compradores de 42 países

La Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil (FIMI) empieza hoy su segunda edición del año con la participación de cerca de 200 marcas que mostrarán en el pabellón 14 de Ifema sus propuestas para la temporada primavera-verano 2020. La primera, dedicada al otoño-invierno 2019-2020, se celebró en febrero pasado.

En esta ocasión, el 80% de las empresas expositoras son nacionales, principalmente de Andalucía, Valencia, Galicia y Madrid. A enseñas ya habituales en el salón, como Ancar, Belan, Foque, Manuela Montero, Martín Aranda, N+V Villalobos, Oca Loca, Querida Philippa, Sardón, Siena, Varón o Yoedu, se suman marcas noveles que buscan hacerse un lugar en el mercado.

Por la parte internacional, la oferta más numerosa procede de Portugal, seguido de Italia, que acude con firmas emblemáticas, como Birba, Trybeyond by Mauli, Rifle, Please o Dixie, que debuta en FIMI. Además, llegan propuestas de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Francia, Grecia, Holanda, Israel, Nepal, Polonia, Reino Unido y Rusia.

La feria recibirá, además, la visita de más de 200 compradores extranjeros procedentes de 42 países que, según los organizadores, vienen en busca de moda infantil española por la calidad de sus tejidos, diseño y precio competitivo, tres atributos del made in Spain muy valorados.

No en vano, las exportaciones del sector crecieron el año pasado un 6%, hasta los 705 millones de euros, de acuerdo con Asepri, la asociación nacional de productos para la infancia.

Exposición de colecciones en la edición de FIMI celebrada en junio de 2017 en Valencia.

Esta 89ª edición de FIMI es la segunda que organizan en conjunto la Feria de Valencia, donde nació el salón hace 52 años, e Ifema en virtud de un acuerdo firmado en octubre pasado.

La actividad estelar de la feria es la FIMI Kids Fa­shion Week, por la que entre hoy y mañana (a partir de las 13.30) desfilarán las colecciones de Abel & Lula, Agatha Ruiz de la Prada, Dadati, Dolce Aela, Dolce Petit, Energiers, It child, Lady Bugs Cris, Mi Menina, N+V Villalobos, Pan con Chocolate, Please, Rifle, Trebeyond by Mauli y Querida Philippa.

Los estudiantes de diseño de la escuela ESNE de Madrid y la Academia París de Alicante mostrarán sus primeros trabajos en el espacio Nuditos, que cuenta con su propia pasarela. Los desfiles aquí tendrán lugar mañana sábado desde las 17.