La mayoría de usuarios de iPhone piensa que su móvil es compatible con 5G

Con lo que nos cuesta decidirnos por una marca de teléfonos móviles, y después pagarla, y resulta que las encuestas dejan bien a las claras que hay un porcentaje de usuarios que, o bien no sabe qué modelo tiene, o no está al tanto de las características con las que cuenta en su día a día. ¿Os lo podéis imaginar?

Bueno, pues esto parece ser así por una encuesta realizada por Decluttr, una tienda online que vende productos tecnológicos reacondicionados, que quiso saber qué grado de conocimiento tienen los usuarios norteamericanos de sus teléfonos móviles. Y la verdad es que los resultados son sorprendentes aunque dejan un dato importante: el 43% de los encuestados se ha gastado en su móvil 500$ o más. ¿Os parece mucho?

¿Qué teléfono tengo en la mano?

Podría parecer una frase de un diálogo sacado de "Resacón en La Vegas" pero no es así. La encuesta realizada a 2.000 usuarios deja claro, por ejemplo, que solo el 47% de los poseedores de un iPhone XR o un iPhone 7 son conscientes de que ese es el modelo de su smartphone. Pero hay más: el 54,1 de los poseedores de un iPhone 8 no saben que su terminal es un iPhone 8.

Esos porcentajes descienden cuando hablamos de los últimos modelos de Apple. Así, solo el 49% de los usuarios de un iPhone X o el 43% de los de un iPhone XS no saben que ese es el modelo de sus terminales. ¿Acaso no son ellos los que los compran o no ponen atención en saber qué están adquiriendo?

¿Su teléfono es 5G? Sí

El otro dato sorprendente lo encontramos en el número de usuarios de iPhone que cree que su terminal es compatible con las nuevas redes 5G. Recordad que, de momento, Apple no tiene ningún dispositivo en el mercado capaz de conectarse a estas redes y está por ver que los modelos de este año lo hagan.

ALY SONG REUTERS

Aun así, un 47% de los usuarios de iPhone que tienen línea contratada con el operador AT&T creen que sí, que su iPhone es 5G. Como el 24% de los de Verizon, el 34% de T-Mobile o el 35% de Sprint. Números que dejan bien a las claras que hay un porcentaje de usuarios a los que, de momento, no parece importarles lo más mínimo saber exactamente qué puede hacer su móvil por ellos. Así que, como dijo el clásico, pregúntate que puedes hacer tú por tu móvil. Y lo primero es saber qué modelo es.