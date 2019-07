La Casa Blanca dice que Huawei no podrá vender el 5G en EEUU

La Casa Blanca h aafirmado que la firma china Huawei seguirá sin poder comercializar la tecnología 5G en EEUU, aunque podrá vender pequeños componentes a empresas estadounidenses como fruto de la reciente tregua comercial entre Pekín y Washington.

En una entrevista con la cadena CNBC, el principal asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, anunció que su Gobierno seguirá prohibiendo a Huawei la comercialización de las redes 5G, que Washington teme que la compañía utilice para espiar por encargo del Gobierno chino.

Este sabado, en el marco del acuerdo para reanudar relaciones comerciales, Donald Trump aseguró que levantaría el veto que prohíbe a empresas estadounidenses vender equipamiento a la firma china. No obstante, posteriormente el asesor presidencial Larry Kudlow matizó que Huawei seguiría en la lista negra de empresas vetadas, y que se concederían permisos de exportación a determinados proveedores de la china.

"La política de Huawei con respecto al 5G en este país no ha cambiado, eso no ocurrirá con Huawei en este país. Lo que hemos hecho es básicamente permitir que Huawei venda chips, que son pequeños componentes tecnológicos y no tienen ningún impacto sobre la seguridad nacional", subrayó Navarro.

Por otro lado, el fundador de la tecnológica china, Ren Zhengfei, ha restado importancia al movimiento del pasado sábado. En una entrevista al diario británico Financial Times, Ren aseguró que la relajación del veto no tendrá mucho impacto en el negocio, toda vez que la empresa se está ajustando a un entorno de hostilidad en Estados Unidos.

"Las declaracinoes de Trump son buenas para las empresas estadounidenses", aseguró, "pero no vemos mucho efecto en lo que estamos haciendo. Seguimos centrados en hacer bien nuestro trabajo", apuntó.