Legal Millennials vuelve a conectar a los profesionales del sector con los futuros juristas

La segunda edición de Legal Millennials volvió a demostrar la confianza y el compromiso del sector legal con una iniciativa que tiene un destinatario poco habitual en eventos de estas características: estudiantes de Derecho o del máster de acceso a la abogacía, o recién titulados que buscan orientación en los primeros pasos de su vida laboral. La jornada, impulsada por BBrainers y Todojuristas (organizaciones lideradas por los abogados Delia Rodríguez y Andrés Ruiz) y patrocinada, entre otros, por Wolters Kluwer, reunió en Madrid a una veintena de ponentes que expusieron a los juristas del futuro su experiencia, sus consejos y su visión de la profesión en la actualidad y en los próximos años.

Prueba de la fuerza de la iniciativa fue la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, aceptó inaugurar el encuentro. "La abogacía es inquietud, búsqueda de la excelencia y estar cerca de los problemas cotidianos", explicó a los jóvenes presentes en la sala. Idea que completó Cristina Llop, vicesecretaria de comunicación y marketing del CGAE, que aseveró que la profesión "tiene mucho que decir en cómo vivimos la sociedad. Esta es la profesión más digna que hay porque ha contribuido a ganar y defender todos los derechos que hoy tenemos".

También quiso participar en el encuentro la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, ponente de la primera mesa redonda sobre Salidas profesionales, moderada por María Jesús González Espejo, socia directora de Emprendelaw y socia fundadora del Instituto de Innovación Legal. "Bienvenidos a la profesión más apasionante del mundo", saludó Gay a los estudiantes, a quienes recomendó "formaos, formaos y formaos; sabed hacer buen equipo; y atended a la deontología profesional. No hay mayor premio que el respeto del abogado contrario".

En la misma mesa, el socio director de Ospina Abogados y diputado del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Juango Ospina, pidió a los juristas del futuro que no tengan miedo a fracasar. "Creced lentamente y desde la formación; desarrollad vuestra marca personal y pensad en qué legado dejaréis, porque lo que se hace bien, termina saliendo bien". Asimismo, Juanjo Sánchez Puig, director del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), reclamó a los jóvenes confianza: "Hay que creer en que se puede llegar a liderar las organizaciones".

La magistrada Natalia Velilla y la fiscal Escarlata Gutiérrez expusieron, en la segunda parte de la mesa, el reto de abordar una oposición. "Hay que tener mucha tolerancia al fracaso, las cosas se consiguen poco a poco. De hecho, no es un drama si no apruebas porque te llevas un gran bagaje", remarcó Velilla. Gutiérrez, por su parte, valoró que "económicamente, no compensa ser fiscal (ni muchas otras oposiciones); se hace por vocación". Y también recomendó "saber cuándo dejarlo", aunque siendo consciente de que el tiempo invertido "no es tiempo perdido".

Conseguir trabajo

¿Cómo consigo trabajo? fue el título de la segunda gran mesa redonda, que moderó Sara Molina, de Nize Partners. Borja Suárez, cazatalentos legal en Brandsen&Tourgot Executive, explicó a los estudiantes las nuevas tendencias en las entrevistas de trabajo. "Se os va a medir más por vuestras competencias y no tanto ya por vuestros conocimientos técnicos. Tenéis que estar preparados, además, para las entrevistas grupales. Ahí medirán qué rol adoptáis en el trabajo en equipo; si sois tiburones que no ayudan a sus compañeros, o bien si sois capaces de negociar, resolver y colaborar".

Antonio Serrano, CEO de Spartanhack, expuso que "hoy en día, o eres diferente o eres barato; o eres distinto o eres sustituible". Una idea que también remarcó Joaquín Danvila, director general del Instituto Superior de Investigación Empresarial (ISIE), que recomendó a los jóvenes utilizar las redes sociales para acercarse a aquellos que pueden darle una oportunidad empresarial y potenciar sus cualidades para ser "los elegidos".

El consultor de Recursos Humanos, Ignacio Escobar, dio la visión de lo que es trabajar para un gran despacho. "No importa si en la actualidad no sabéis si queréis llegar a ser socio. Probad, evolucionad y si luego veis que no os convence, podéis cambiar. Eso sí, debéis saber que la vida laboral en un despacho es un infierno. Esta realidad está empezando a cambiar, pero es un entorno muy exigente".

Marca personal

La última mesa, moderada por el periodista de Wolters Kluwer Carlos Fernández, abordó la creación de la marca personal del abogado. El director de Gericó Associates, Marc Gericó, explicó los tres pasos que deben seguir los profesionales para diferenciarse: el primero, el autoconocimiento; en segundo lugar, marcarse una hoja de ruta realista; y, por último, implementación y ejecución de las acciones previamente diseñadas. "Tenéis que tener hambre, actitud y proactividad".

En esta última mesa, estuvo muy presente la presencia de los letrados en redes sociales. Borja Adsuara, profesor y abogado, aseveró que, en su opinión, el profesional debe comportarse en las redes sociales igual que en la vida real. "Es muy importante no cagarla y no molestar. Hay que ser humilde y no desacreditarse a uno mismo; si no estáis seguros de algo, preguntad".

Delia Rodríguez, quien además de haber creado BBrainers es socia directora de Vestalia Asociados, relató su experiencia, en la que las redes sociales desempeñan un papel muy importante para conseguir clientes. "Es clave la congruencia; no vender algo que no eres. Emprender es una carrera de fondo en la que no hay atajos, lo que llega es a base de esfuerzo".

Asimismo, Donna Alcalá, abogada y youtuber, incidió en la necesidad de que los nuevos profesionales se diferencien, y el también letrado Raúl Herrerera advirtió de la importancia de "no meter la pata" en las redes sociales: "parece un consejo absurdo, pero es fundamental. Yo no hablo de cosas que no sé y si me equivoco, pido perdón y rectifico. Huir hacia adelante es mala opción".

