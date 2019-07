MyTaxi se estrena como Free Now con tarifa cerrada en Madrid

MyTaxi, la popular app para pedir taxis, pasa a llamarse desde hoy Free Now. La empresa ha reiterado hoy en rueda de prensa que el cambio de marca llega tras la fusión de Daimler, propietario de MyTaxi, y BMW, el pasado febrero para abordar conjuntamente iniciativas en materia de movilidad urbana bajo el paraguas Now Y, sobre todo, a la intención de transformar la aplicación en un proveedor de movilidad multiservicio, agregando más opciones de manera gradual en las distintas ciudades y países donde operan.

En España, por ahora, Free Now solo incluirá taxis pero, en otros mercados, agregará más opciones de movilidad próximamente. Por ejemplo, la compañía ya ha anunciado que integrará en los próximos meses los patinetes Hive en Portugal, Polonia y Australia. Más adelante, también se implementarán otros servicios.

“Si bien el taxi siempre desempeñará un papel crucial en nuestra compañía, creemos firmemente que necesitaremos más opciones de movilidad en el futuro. Las demandas y necesidades de los usuarios, el marco regulatorio y las opciones de movilidad cambian constantemente y, para mantener y aumentar nuestra base de clientes debemos evolucionar para cumplir nuestra misión: que la movilidad esté al alcance de todos, independientemente de la edad, los ingresos o cualquier otra condición”, apunta a través de un comunicado Eckart Diepenhorst, CEO de Free Now en Europa.

La nueva marca se estrena en Madrid con la opción de precio cerrado, lo que han denominado promoción Lite. El nuevo director de la compañía en España, Jaime Rodríguez de Santiago, ha explicado que la aplicación permitirá al usuario conocer el precio máximo de su trayecto de antemano. La opción se irá desplegando paulatinamente a lo largo de esta semana y arranca con un descuento promocional "significativo" de hasta el 15% respecto a los precios actuales en la mayoría de los trayectos.

“El usuario abrirá la app y encontrará disponible la opción Lite para conocer el precio máximo de la carrera antes de iniciarla. Marcará la ruta y se establecerá un precio que se calculará dinámicamente, dependiendo de la franja horaria y de la demanda. Esto asegurará que el precio sea competitivo, pues una vez finalice la carrera el usuario pagará el precio más económico. Es decir, si la app marca un precio mayor, el pasajero pagará el precio del taxímetro. Pero, si por el contrario, el taxímetro marca un precio mayor, el usuario pagará el de la app”, ha añadido Rodríguez, que defiende que esto es una apuesta por hacer más competitivo al sector del taxi frente a otras alternativas como las VTC, y por dar respuesta a una demanda antigua de los usuarios del taxi.

El directivo ha precisado que para el taxista será un proceso “absolutamente transparente. Solo pondrá el taxímetro en marcha al iniciar la carrera, como siempre, y al terminarla introducirá en la aplicación el importe del taxímetro y siempre recibirá íntegro ese importe. Así, si el taxímetro marcara un precio superior al precio máximo fijado por la aplicación, Free Now cubrirá la diferencia”. En las ocasiones en que el taxímetro establezca un importe mayor, el taxista recibirá la suma total indicada y será Free Now quien se haga cargo de la diferencia.

Según Rodríguez de Santiago, esta novedad de la aplicación “es fruto de nuestra apuesta firme por el negocio del taxi, como una opción de movilidad líder en las ciudades. Nuestra empresa sigue trabajando para flexibilizar el sector y ayudarlo a ser más competitivo. Con el descuento adicional que van a tener va a ser prácticamente imbatible en muchos de los trayectos. Y esperamos poder ofrecer esta opción pronto en el resto de ciudades donde operamos”. Actualmente, la compañía en España opera en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés, con un total de casi 18.000 conductores registrados y casi medio millón de usuarios. El año pasado, bajo el paraguas de mytaxi, el número de viajes en España aumentó un 45,3% hasta superar los 6,8 millones.

El nuevo director general de Free Now ha reconocido que el cambio de marca supone un reto importante para la compañía, porque Mytaxi era una marca muy consolidada. "Somos conscientes que vamos a tener que hacer un esfuerzo para que la gente reconozca la nueva enseña. y queremos que todo el mundo perciba que afrontamos esta nueva etapa sin olvidar el pasado; al contrario, queremos construir sobre el y aprovechar todo lo bueno que se ha hecho desde durante todos estos años, tanto de cara a los usuarios como a los taxistas, con los que hemos tenido muy buena relación".

Rodríguez de Santiago no ha avanzado cuándo planean lanzar en España el servicio de patinetes Hive, perteneciente al grupo. "Tampoco sabemos qué servicio integraremos primero con Free Now. Puede ser Hive o cualquiera de los servicios que conforman la familia Now: Share Now (ahora conocido como Car2Go, para coches compartidos), Reach Now (para conectar con el transporte público), Charge Now (para recarga de coches eléctrico) o Park Now (para encontrar aparcamiento). Pero, lo lógico es que entre estos cuatro sea uno de los dos primeros, porque son los que ya están operativos en España".

En definitiva, la visión que tiene Free Now, según explica su nuevo máximo ejecutivo en España, es que el usuario tenga en una sola aplicación múltiples opciones de movilidad, de forma que desde ella pueda entender cuál es la mejor forma de desplazarse de un punto a otro y contratarlo sin salir de la misma.