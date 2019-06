¿Sabes si tu red Wifi está funcionando bien? Así puedes comprobarlo

Son uno de los problemas que podemos encontrarnos en nuestro día a día: el Wifi no va, no funciona, va lento, se queda colgado, el móvil (o la tablet) no lo encuentra, etc. Son tantas las formas que adquiere que muchas veces nos damos por vencidos y no lo intentamos arreglar. Así que si creéis que vuestro Wifi puede estar dando problemas, tenemos un par de métodos rápidos para comprobar la salud de nuestra conexión que, además, podréis llevar a cabo en apenas unos minutos.

¿Cómo saber si hay problemas?

Lo primero es verificar que, efectivamente, la velocidad de transmisión no es la real y que estáis perdiendo calidad en la conexión con vuestros dispositivos. Desde un ordenador, preferiblemente, accedéis a una web para realizar un test de velocidad y probáis la conexión. Si estáis conectados a una red inalámbrica de las que en su nombre pone 5G, deberíais tener unos resultados parecidos a los de la imagen (cerca de los 250-300Mbs para una conexión de fibra de 600). Si no es 5G, esos 300 podrían bajar hasta los 60-70Mbs.

Test de velocidad de la conexión a través de la red Wifi.

Si notáis que ni se acercan, y estáis en unos datos ínfimos de 10-20Mbs de bajada y poco más de subida, entonces hay que buscar qué pasa. Y lo primero es comprobar que por cable los datos no son los mismos. Si hacéis la prueba de velocidad con un ordenador conectado por cable al router y os salen unos datos normales (como los que os indicamos arriba), toca averiguar qué la pasa a la conexión Wifi. Y hay tres soluciones:

Verificación del firmware del router.

Apagar el router, esperar 30 segundos y volverlo a encender. Probad de nuevo la conexión pero esta vez desde varios dispositivos diferentes: un PC, un móvil, una tablet, etc. Si sigue con problemas, verificad que el firmware del enrutador esté actualizado a la última versión. Hay veces en las que estas actualizaciones corrigen fallos y mejoran la estabilidad de la conexión, por lo que pueden ayudar. Por último, si esto no funciona, es recomendable devolver el aparato a su configuración de fábrica.

Si probadas todas estas posibilidades la conexión sigue sin levantar cabeza y su velocidad no se aproxima a lo que un día nos ofreció, entonces toca buscar una respuesta en el soporte técnico del fabricante, por si existe algún error reconocido con el que nos puedan ayudar para que, al menos, no sigamos perdiendo tiempo en algo a lo que no podemos dar solución.