Twitter modifica su algoritmo para controlar los tuits de Trump

Twitter ha decidido poner un límite a los tuits de Trump. El presidente de EE UU ha utilizado con frecuencia esta red social para comunicar sus decisiones, pero también para insultar a ciertas personas o colectivos y mandar agresivos mensajes a personajes públicos. Mientras estos comportamientos habrían sido vetados en otras cuentas, la red social no ha puesto hasta ahora un límite a los mensajes del líder estadounidense por considerar que eran de interés periodístico.

Sin embargo, a partir de ahora, los mensajes que Twitter considere que incumplen sus normas, irán acompañados de un mensaje (como el utilizado hasta ahora para aquellos tuits con contenido violento o sexual) en el que advertirá que dicho tuit incumple sus normas pero, por ser de interés público, será publicado. Para desbloquearlo y acceder a él, el usuario tendrá que pinchar sobre dicha alerta.

En un post publicado en su blog, la red social explica que esta nueva norma se aplicará a las cuentas de representantes del Gobierno o miembros de los poderes públicos, siempre que tengan más de 100.000 seguidores y estén verificadas. Twitter considera que aunque ciertos tuits enviados por estas personas puedan incumplir sus normas, deben ser conocidos por la sociedad debido a sus implicaciones. No obstante, en el caso de que el tuit no sea de interés público, la red social comunicará al propietario de la cuenta que debe retirar el mensaje.

El que un tuit incluya este tipo de avisos afectará también a su difusión. Según explica la red social, estos tuits no aparecerán entre los tuits principales del momento, en páginas que emitan eventos en directo, ni serán recomendados mediante notificaciones a los usuarios.

No obstante, la red social puntualiza que esta nueva normativa se aplicará a los tuits enviados a partir de hoy, mientras que a los anteriores que cumplan estas características no se les incluirá ningún tipo de alerta. Asimismo, una portavoz de la compañía ha explicado a Bloomberg que la decisión no está relacionada con el comportamiento en particular de ninguno de sus usuarios.