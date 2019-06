Chrome te permitirá acceder offline a tus archivos de Google Drive

No vamos a descubrir ahora las ventajas que supone tener en la nube, perfectamente sincronizados, todos los archivos importantes con los que trabajamos a diario: documentos de Word, Excel, fotos, gráficos, PDF, etc. Y en un mundo donde cada vez es más imposible no encontrar la manera de tener una buena conexión a internet, este tipo de soluciones offline podrían llegar a parecernos innecesarias. Pero no lo son.

Y es que puede es muy común que, bien porque no tengamos una buena cobertura móvil, o bien porque nuestra tarifa plana de datos esté en las últimas, podamos encontrarnos con problemas para trabajar desde el ordenador en un momento de urgencia. Y ahí no hay nada más productivo que contar con lo que necesitamos en modo offline.

Offline desde Chrome

Así que Google ha anunciado que trabaja ya con una opción a través de Chrome que nos permite gestionar qué archivos de nuestra nube queremos llevar descargados en el ordenador para trabajar con ellos aunque no tengamos conexión a internet. Si recordáis, eso ya se podía hacer con los documentos creados con su suite ofimática (Documentos y Hoja de cálculo) pero no dentro de Google Drive.

Ahora esa horquilla de archivos se hace más amplia, permitiendo que señalemos como 'disponible offline' todas aquellas imágenes, PDF, etc. que queramos llevar guardados sin conexión y que estén almacenados en nuestra nube de Google. Tal y como han publicado los de Mountain View en su blog oficial, básicamente se trata de una opción que nos aparece en Chrome al pulsar con el botón derecho del ratón sobre el archivo.

Es una opción parecida a la que tiene Dropbox en dispositivos móviles donde podemos marcar uno a uno qué ficheros queremos tener ya descargados por si es urgente utilizarlos en lugares donde la cobertura no es buena. Entradas de cine, documentos que revisar, informes para corregir, etc.

De momento no se sabe cuándo estará disponible de forma definitiva para todo el mundo ya que solo la están probando en fase Beta los usuarios de G-Suite. Si eres uno de ellos y no te habías enterado, puedes unirte a esta fase Beta desde aquí y probar esta nueva funcionalidad... aunque ya te avisamos que los requisitos son bastante elevados por lo que es casi mejor, para no tener complicaciones, esperar a que Google lo lance oficialmente para su navegador.