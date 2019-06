Bill Gates afirma que dejar pasar Android fue su mayor error

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha concedido una entrevista al medio Village Global donde ha confesado que su mayor error fue que Microsoft perdiera la oportunidad de Android. Basta con echar la vista atrás para saber cómo le ha ido a Windows Mobile y a Android para comprender estas declaraciones totalmente lógicas.

Un error que Bill Gates todavía no se perdona

Estas fueron las palabra que dijo el mandatario: "En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados que se llevan todos los ganadores. Entonces, el error más grande que he cometido es el mal manejo que hice y que causó que Microsoft no sea lo que es ahora Android. Es decir, Android es la plataforma de teléfono estándar que no es de Apple. Eso era algo natural para que Microsoft ganara. Realmente es ganador tomar todo. Si estás allí con la mitad de las aplicaciones o el 90 por ciento de las aplicaciones, estás en camino de completar la fatalidad. Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea Apple y, ¿qué vale eso? 400 mil millones de dólares que serían de Microsoft".

Hay que tener en cuenta que Google adquirió Android en el año 2005 por 50 millones de dólares y, el exitoso resultado ha multiplicado bastante esa cifra. Desde Google afirmaban que, en su día , estaban preocupados por superar lo que ofrecía Windows Mobile y consiguieron superarlos y entrar a las casas de millones de hogares a pesar de la confianza de la gente en Microsoft debido a la familiaridad que ofrecía el haber tenido dispositivos Windows en la práctica totalidad de las casas.

La confesión de Gates sorprende porque muchos asumían esta pérdida de oportunidad con Android a Steve Ballmer, quién en su día tambien se rió de iPhone debido a su falta de teclado. Microsoft decidió, en una reunión de emergencia en diciembre de 2008, desechar Windows Mobile y reiniciar completamente sus esfuerzos móviles con Windows Phone. Que tampoco acabó de encajar bien en el mercado.

En cualquier caso, parece que Microsoft ha aprendido de sus errores y sus últimos pasos, como el negocio en nube, están funcionando de forma aceptable. Aunque el propio Gates se machaca todavía con la pérdida de Android, aseverando que "Si hubiéramos acertado en eso, seríamos la compañía líder, pero bueno".