Rebajas de hasta el 40% en los móviles Huawei para animar las ventas

Huawei ha puesto en marcha una campaña publicitaria para relanzar su marca en España e impulsar las ventas de sus móviles, que han caído con fuerza desde que la Administración Trump puso al fabricante en su punto de mira y Google anunció posibles restricciones de acceso a sus servicios. Además de la campaña de publicidad, las tiendas están ofreciendo fuertes descuentos en los móviles Huawei que comercializan para tratar de animar las ventas. Las ofertas conllevan en algunos casos rebajas de hasta el 40% y de hasta 359 euros, según la información que difunden algunas de las grandes firmas de distribución.

Los distribuidores de móviles hacen con frecuencia ofertas para dar salida al stock de terminales antiguos o incentivar las ventas de algunos modelos, con frecuencia con la complicidad del fabricante. El que menos se prodiga en los descuentos es Apple, que aun así los realiza para modelos desfasados. Sin embargo, según los precios disponibles en las páginas webs de algunas cadenas comerciales, la actividad promocional en torno a los Huawei destaca claramente sobre el resto.

Así, la página web de El Corte Inglés, por ejemplo, entre los 81 móviles Huawei a la venta, hay un modelo con un descuento del 42% (el Huawei Mate 20 4GB+128GB dual negro, que pasa de 799,9 euros a 459,9 euros). Otros 13 modelos tienen descuentos entre el 31% y el 40% (incluidos tres Huawei Mate 20 Pro 6GB+128GB que están rebajados un 39%, de 899,9 a 543,9 euros, un descenso de 356 euros). Además, hay 10 descuentos situados entre el 21% y el 30% y otros 26 modelos tienen rebajas entre el 11% y el 20%, siempre según los datos disponibles este fin de semana en la página web de El Corte Inglés.

Esas rebajas contrastan con las disponibles en ese mismo canal para los móviles Samsung, por ejemplo, en los que el descuento máximo es de un 21% y solo para 3 de los 54 modelos disponibles. Apple tiene solo 7 de sus 98 modelos con rebajas de más del 20%. Xiaomi, algo más agresivo, tiene 4 modelos con rebajas de más del 30% y 12 con descuentos superiores al 21%.

Algo similar ocurre en la FNAC, donde buena parte de los móviles Huawei figuran como oportunidad, con fuertes descuentos, especialmente para socios. En numerosos modelos ese descuento para socios es de 150 euros, lo que contrasta con los 15 euros de descuento que se ofrecen en varios modelos de Apple o los 50 euros de los de Samsung.

Igualmente, las rebajas también son más frecuentes y agresivas en otros distribuidores como Media Markt o The Phone House, aunque Samsung también tiene grandes descuentos en algunos modelos.

Garantía de soporte y asistencia

Al margen de las rebajas y descuentos con que es posible encontrar un buen número de teléfonos Huawei, la marca ha lanzado una campaña de publicidad en la que asegura que subraya Huawei va a dejar de funcionar. Además, la compañía ha puesto el acento en las garantías que la ley concede a los consumidores, brindando su asistencia y soporte (aunque no la devolución del dinero) para el supuesto de que un teléfono no se pudiese usar durante los dos años siguientes a ser vendido.

Así, en dicha campaña, "Huawei garantiza que, si duranta el periodo de garantía, cualquier dispositivo no puede ser usado por algún problema de hardware o softwarre, Huawei ofrecerá asistencia total y soporte" en los términos que fija la ley.

El periodo de garantía es de dos años, según la ley. El fabricante chino se remite a ese periodo. Su política de garantía, disponible en su página web, señala que "no concede derechos adicionales al consumidor de los expresamente concedidos en la normativa aplicable". En particular, indica que "Huawei como productor no puede devolver el importe que el consumidor ha pagado al vendedor".

En su campaña, Huawei asegura que "todos los productos Huawei se podrán seguir usando con total normalidad. Los vendidos y los que están por vender. Y también todas las aplicaciones".