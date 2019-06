Xiaomi añade a sus móviles una de las funciones más populares de Android

Podríamos decir que, desde que el mundo es mundo, al menos el de Android, lo común es contar con un cajón de aplicaciones donde se va acumulando todo lo que nos descargamos desde las distintas tiendas digitales que operan dentro del ecosistema del OS de Google. Y hasta ahora Xiaomi, en su MUIU, no lo había tenido en cuenta.

Y esto era así por una sólida razón: los mercados naturales de los chinos son, precisamente, los asiáticos, donde tener Android con un cajón estanco aparte de aplicaciones no es algo que guste. Prefieren que en la pantalla de inicio estén todas a la vista y disponibles. Al fin y al cabo, en ese punto decidieron fijarse en el funcionamiento del iOS de Apple donde no hay cajón de aplicaciones y la pantalla de inicio alberga ya todo lo que tenemos instalado, dependiendo de nosotros colocar cada icono lo más cerca o más lejos que decidamos según las veces que lo utilizamos.

Llega la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones

Como os decíamos, lo que no tenían los móviles de Xiaomi no era un cajón de aplicaciones como tal, sino una pantalla de inicio donde pudiéramos colocar las que más usamos y dejar las demás ocultas. Ahora, los chinos han decidido rectificar y nos darán la opción de elegir entre ambas posibilidades: pantalla de inicio con todas las aplicaciones o cajón con todas las aplicaciones + pantalla de inicio. Esto es así porque en los mercados occidentales muchos usuarios de Android no terminan de hacerse con los controles de MUIU y venían pidiendo cambios en este punto desde hace mucho tiempo. Prueba de esos gustos es que los Xiaomi con Android One instalado son los que mejor acogida tienen los mercados occidentales.

El caso es que ya tenéis solución a este problema gracias a una APK Beta que podéis descargar para incorporar esa pantalla de inicio donde colocar las apps que más utilizáis, dejando las demás ocultas y solo accesibles a través del clásico botón central en la fila inferior de aplicaciones.

Como siempre, avisar de que estamos ante una Beta así que su funcionamiento todavía está sujeto a futuros cambios que mejoren su estabilidad, aunque una ventaja de eso es que si no os gusta lo que veis (todavía), siempre podéis desinstalarlo y esperar a una release más acabada y definitiva con todos los textos y opciones de pantalla en español.