Xiaomi lanza un sillón relax que puedes controlar por la voz o el móvil

La firma china no deja de sorprendernos con los diferentes productos que presenta en China. Al menos España se ha convertido en un mercado preferente para la firma china, pero desde luego que da mucho tiempo por delante para que podamos ver dispositivos como el que conocemos ahora, y que es nada menos que un sillón relax, que nos ofrece un control total por distintos métodos. Un sillón relax que parece sacado de la zona VIP de alguna aerolínea oriental, y que desde luego llamará la atención de cualquier que pase por tu casa, vamos a conocer sus características.

Así puedes controlar el nuevo sillón masajeador de Xiaomi