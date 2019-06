Las gestoras llamarán o mandarán cartas cuando sus fondos sean inservibles

Ventanas. Prácticamente todos los fondos de inversión con objetivo de rentabilidad, garantizado o no, sufren unas comisiones de reembolso antes de vencimiento. Lo hacen para evitar salidas de dinero que provoquen una parte de la cartera, lo que perjudicaría a los partícipes que se quedan, pues obligaría a vender activos antes del vencimiento. El fondo de mayor tamaño de los que ya no tienen potencial es el Ibercaja 2027, con más de 180 millones de euros de patrimonio. Este vehículo comunicó a la CNMV el pasado 10 de junio que había logrado una rentabilidad cercana al 6%, cuando su objetivo garantizado, para mayo de 2027, era un 5,86%. En el comunicado, se especifica que el producto soporta una comisión de reembolso de un 3% desde la fecha de vencimiento. Pero también explica que ese peaje no será “aplicable los días 15 de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre (o el día hábil siguiente)”. Así, añade que el próximo 15 de agosto es la próxima fecha en la que el fondo carecerá de comisión de reembolso. El Bankia Garantizado Rentas 15 acumula en torno a un 4,7%, frente al 4,37% comprometido. En este caso, la gestora de Bankia no impone en ningún caso comisión de reembolso.