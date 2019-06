Lo que nos quedaba por ver, robots patinadores para repartir paquetes

El mundo de la robótica avanza a pasos agigantados y, en muchos casos, de forma sorprendente. Sabemos que los robots van a ser una parte importante de nuestro futuro, pero a veces, la realidad parece superar a la ficción con aspectos que ni siquiera el Isaac Asimov más imaginativo hubiera imaginado.

El robot patinador

Los investigadores del laboratorio de robótica híbrida de Berkeley están enseñando a caminar en patines motorizados a su robot bípedo. Y lo peor es que lo consigue. Si alguna vez habéis intentado patinar sabréis que no es fácil mantener el equilibrio, pero este robot es capaz de hacerlo en plenas facultades, de forma autónoma e incluso superando los obstáculos que se interponen en su camino. Claro que, como afirman los responsables de la idea, es un proyecto que no se ha hecho de la noche a la mañana, sino que les ha llevado cerca de ocho meses en señar a Cassie, que es como se llama el robot, a patinar.

Según los investigadores, el proyecto involucra modelos matemáticos y simulaciones para probar algoritmos y descubrir cómo interactuar y comunicarse con Cassie. El objetivo principal de la investigación es el de enseñar a los robots a lograr la locomoción multimodal, algo que pueden hacer los humanos. Aprender a base de prueba y error.

Una optimización adecuada en este aspecto puede lograr que los robots autónomos puedan utilizar sus nuevas virtudes para tener un impacto en el mundo real, como entregar paquetes, alimentos, tareas de vigilancia e incluso participar en misiones de búsqueda y rescate, ya que pueden operar sin dificultades por distintos tipos de terreno.

Un acercamiento al futuro propio de 'Yo, robot' que no deja de sorprendernos. Evidentemente, sorprende el excelso manejo que Cassie tiene de los patines, aprendiendo y depurando su técnica con la práctica, tal y como haría un ser humano. Aunque hay muchas incógnitas alrededor, lo cierto es que no es nada descabellado que en no muchos años veamos a este tipo de robots bípedos realizando servicios que actualmente hacen los humanos, como entregas de paquetería o ayudas en misiones delicadas para transportar objetos pesados. Es cierto que ahora puede resultar gracioso o anecdótico ver a un robot patinar, pero la tecnología está evolucionando para que no sea descabellado aprovechar los recursos que puedan llegar a ofrecer.