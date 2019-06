Linde espera "perturbaciones muy importantes" en caso de Brexit sin acuerdo

El exgobernador del Banco de España Luis María Linde considera factible una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, y ha dicho que si se produce a corto plazo habrá "perturbaciones muy importantes de todo orden, que afectarán a sectores tan importantes como el transporte, la banca y el comercial".

Linde ha hecho estas declaraciones en una conferencia en la Trobada Empresarial al Pirineo en la Seu d'Urgell (Lleida) que ha inaugurado este viernes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y en la que participan unos 600 empresarios y profesionales.

El ex gobernandor también ha criticado la renta básico universal. "Yo creo que la renta básica universal, no la renta de inserción, no las ayudas justificadas, la renta universal en sentido puro estricto, el hecho de que todo ciudadano tiene derecho a la renta básica con independencia de su edad, de su nivel de renta, como cuando hacemos un DNI, eso es un disparate absoluto y monumental", ha afirmado al responder a una pregunta del público sobre esta cuestión.

En relación al futuro de las pensiones, ha pedido abordarla lo más rápido posible, en el marco de un acuerdo de todos los partidos políticos. "Cuanto antes, los españoles y los partidos políticos y los gobiernos nos tenemos que dar cuenta de que esto es una necesidad absoluta y que exige pactos trasversales. No hablamos de temas ideológicos, son temas técnicos".

A la pregunta sobre qué consejo podía dar a los accionistas de Bankia que estén preocupados por la volatilidad de las acciones, ha contestado: "Consejo no puedo dar, no puedo hacer ningún comentario sobre eso. Se intentó hacer lo mejor posible".

Preguntado sobre la independencia del Banco Central Europeo, Linde ha afirmado que ha de ser al menos tanto como el Bundesbank "aunque haya quejas, protestas y políticos o analistas a los que no les gusta".