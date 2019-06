La CNMC propone cambios legales para frenar el fraude en el sistema del gas

De las cuatro circulares normativas sobre el sector energético que la CNMC lanzó a consulta pública el pasado jueves, una hace referencia a las normas de balance del sistema del gas natural. En ella, el organismo plantea reforzar las garantías para evitar el fraude en los desbalances (la diferencia entre lo que una empresa saca para vender y repone) que puedan provocar los operadores.

Pero no se trata de garantías económicas (de hecho, el aval mínimo baja de 150.000 a 100.000 euros), sino en lo que se refiere a los plazos. Según la actual normativa, los agentes del mercado (comercializadoras y traders) deben tener disponible en el sistema (red de gasoductos, almacenamientos o regasificadoras) la misma cantidad de gas que prevean suministrar a sus clientes cada día o restituir el combustible que saquen. De lo contrario, se produce un desbalance.

Las estimaciones y los avales que deben presentar las empresas se hacen en función de la demanda estimada para cada una y se actualizan cada 15 días. Un plazo muy dilatado que facilita el fraude y que la circular de la CNMC reduce a un día.

Así, según la propuesta, “la garantía por desbalance de un usuario tendrá un valor mínimo de 100.000 euros y no se modificará si el cálculo con respecto a la garantía ya constituida el día anterior no arroja una diferencia superior a 10.000 euros”. Lo habitual, según la circular, “es que el riesgo del usuario evolucione en el tiempo, en función de sus desbalances acumulados y las transacciones de gas notificadas. En el día en que se facturen y abonen los recargos pendientes por desbalances de la semana anterior, los requerimientos de garantías disminuirían, ya que el término se reduciría o anularía”.

En otras palabras, al estrecharse el margen de tiempo, el riesgo se reduce. Si una comercializadora vende gas a un cliente, se lo cobra en el acto, no lo repone y el valor de la transacción es superior al aval presentado, se le podrá inhabilitar al segundo día, frente a los cuatro días actuales.

Sin embargo, las grandes energéticas lo siguen considerando un sistema imperfecto, porque también en un día se puede cometer un gran fraude y si se trata de una empresa “pirata” y esta desaparece es muy complicado actuar judicialmente contra ella.

La opción, y así lo van a alegar en la consulta abierta por la CNMC hasta el 5 de julio, es un mecanismo dinámico, que si no hay aval suficiente no se permita hacer la operación. “Como ocurre con los bancos, si no tienes fondos no te pagan”, señalan fuentes del sector.

Con su propuesta, la CNMC quiere evitar fraudes como el protagonizado en abril por la irlandesa Solstar y la austríaca Gasela que provocaron un desbalance que tuvo que cubrir el gestor del sistema, Enagás, con un coste de unos 40 millones. Las empresas, que han sido inhabilitadas provisionalmente, están siendo investigadas por el Ministerio para la Transición ecologicas y la CNMC.

¿Quién pagará el agujero de Solstar? El Ministerio para la Transición Ecológica está analizando la posibilidad de llevar a los tribunales al trader irlandés Solstar y la austríaca Gasela por un desbalance de 40 millones generado en el sistema del gas en abril. Para ello deben ser localizadas, lo cual, según aseguran fuentes conocedoras del proceso, no va a resultar fácil. Si estas empresas salen indemnes, la pregunta es quién asumirá el agujero. Según la ley, deben pagarlo todas las empresas del sistema en función de su peso. La más afectada sería Naturgy, que ya ha advertido que no está dispuesta a asumir el fraude ajeno y apunta directamente a los tribunales.