Los 300 madrileños que están poniendo en riesgo la imagen de Ikea

Tras un cambio de proveedor en los servicios de transporte y montaje en la tienda Ikea de San Sebastián de los Reyes en Madrid, las quejas y las reclamaciones contra el servicio de entrega del gigante sueco se han multiplicado por Twitter y por las principales plataformas de consumidores. El problema: envíos de productos con semanas de retraso y sin que la multinacional sueca, superada por la magnitud del problema, este siendo capaz de dar una respuesta a pesar de que el problema se iniciara hace ya varias semanas

"Decepcionada con Ikea. Hubiera preferido no haber comprado la cocina y no haber vivido esta mala experiencia. De tanto quejarme me han informado que el 65% de las ventas están igual que yo. ¡Tres semanas esperando y siguen dándome falsas fechas para la entrega!", se queja una clienta de Ikea a través de Twitter.

Tal y como asegura, su caso no se trata de algo aislado, y así lo confirman desde la compañía. Ikea reconoce los problemas y afirma lo siguiente: “Con el fin de mejorar la experiencia de cliente, dar el mejor servicio de calidad y responder al crecimiento que ha motivado la compra online, hemos decidido cambiar de proveedor en los servicios de transporte y montaje en nuestra tienda de San Sebastián de los Reyes. Estamos en un periodo de transición y ajuste que ha generado incidencias en parte de nuestros pedidos. Al mes realizamos aproximadamente unas 6.000 entregas a domicilio, actualmente este cambio de proveedor está afectando a 300 pedidos y estamos haciendo todo lo posible para poder resolverlo en los próximos días. Somos conscientes de que en ningún caso es el servicio que nuestros clientes merecen”, admiten.

Además, subrayan que "estamos estudiando como compensar el enfado de estos clientes, que tienen todo el derecho del mundo a enfadarse con nosotros".

Fuentes de Ikea consultadas por CincoDías aseguran que la empresa está "superabochornada por lo que nos está pasando". Y reconocen que nunca antes se habían tenido que enfrentar con un problema de este calado, que les está causando, tanto en redes como en el boca a boca, un daño reputacional con el que nunca se habían enfrentado en España.

Solo basta darse una vuelta por Twitter para comprobar el alcance del enfado de estos, según la empresa 300 clientes" que han desplegado una serie de protestas que han alcanzado incluso denuncias ante la Organización de Consumidores y Usuarios. Frases como "llevamos dos semanas sin cocina, lavando los platos en la bañera. Nadie sabe donde está nuestro pedido y nos proponen retrasar la entrega y el pedido una semana más". O "tenían que haberme montado la cocina el 16 de mayo y a día de hoy aún no lo han hecho. Me han llegado un montón de piezas dañadas. Ya llevo dos neveras a cada cual peor".

Ikea asegura que el problema radica en un fallo de coordinación de los sistemas informáticos del proveedor de transporte e instalación con los de la tienda. "Hemos cambiado, es nuevo y no ha logrado que los ordenadores de uno y otro lado logren comunicarse". subrayan.

Algunos ejemplos de la indignación:

Direccion de @IKEASpain, me dedico al transporte marítimo internacional y la excusa de no lo entregan x que el problema es el volcado de pedidos al ttista es muy antiguo dentro del mundo logístico cualquier empresa de prestigio medio lo resuelve en cuestión de horas. SOLUCIONES!! — Pablo M. Valentin (@PMVP) 6 de junio de 2019

Bochornosa la actuación de @IKEASpain con sus clientes. Un pedido totalmente abonado hace más de 20 días. Ninguna solución, ninguna contraprestación. Quien me paga los días perdidos? Quien se hace cargo de los contratiempos? @IKEASpain está claro q no! Tomare medidas legales — Vanessa Verde (@VanesaVerde) June 4, 2019

@IKEASpain Compre sofá en ikea San Sebastián de los Reyes el sábado 18 de mayo. Pago transporte y montaje para el 25 de mayo de 9 a 13 h. No llega. — ACM (@jemidania) May 31, 2019

@IKEASpain responde con buenas palabras. Pero NO soluciona. Abusa de los clientes sin solución ante errores propios. VERGONZOSO #IKEA https://t.co/zQlkF5YDON — Marta Rojo (@martarojou) May 27, 2019