El BCE discute hoy si vuelve a retrasar el alza de tipos bajo la presión del mercado

El Consejo de Gobierno del BCE se reúne hoy con la presión de dar una respuesta al creciente desafío que supone la desaceleración económica y la creciente tensión comercial, que amenaza con acelerar la llegada de una próxima recesión. La institución ya dio una rápida respuesta el pasado marzo, cuando decidió retrasar la fecha para una posible subida de tipos a finales de este año como pronto, lo que vino acompañado de su significativo recorte en la previsión de crecimiento y del anuncio de una nueva ronda de liquidez condicionada a la concesión de crédito, con la que garantizar la financiación de empresas y particulares en un momento de declive económico.

El mercado espera que Draghi dé una clara señal en la reunión de hoy del compromiso del BCE con la recuperación de la zona euro, más aún después de que este mismo martes la Reserva Federal haya abierto la puerta a una rebaja de tipos en EE UU este año, modificando la hoja de ruta por la que hasta ahora está previsto que no hubiera cambios en 2019. La tensión comercial de hecho ha empezado ha hacer huella en las economías asiáticas: Australia ha recortado tipos esta semana por primera vez en tres años e India también los ha rebajado, para modificar el sesgo de su política a acomodaticia.

Así, el mercado espera que el BCE dé un paso más allá de lo anunciado en marzo, que pasaría incluso por retrasar en el tiempo la fecha para una primera subida de tipos. De hecho, lejos de aguardar una subida, los inversores empiezan a contemplar un recorte en el próximo año en la zona euro, una tarea que quedaría para el sucesor de Draghi, que abandona la presidencia del BCE el próximo 31 de octubre.

El objetivo de aproximar la inflación al 2% de una manera generalizada y sostenible está además lejos de alcanzarse. En el mes de mayo, los precios crecieron en la zona euro el 1,2% interanual, frente al 1,7% de abril –cuando se vieron impulsados por el efecto de la Semana santa– y la inflación subyacente quedó en el 0,8%, desde el 1,3% del mes anterior. De hecho, las expectativas de inflación a 5 años dentro de 5 años –una referencia clave para el BCE– han caído desde el 1,5% a mediados de marzo hasta el 1,3%.

En Goldman Sachs creen que el BCE volverá a modificar su hoja de ruta para retrasar a marzo de 2020 la primera subida de tipos tras la crisis, una fecha por la que ya se inclinaron algunos miembros del consejo de gobierno del BCE en marzo pasado.Goldman contempla incluso que la institución pueda retomar su programa de compras netas de deuda (QE) si fuera necesario, aunque no es su escenario base. En Bank of America apuntan que no hay que descartar un aplazamiento del horizonte para el alza de tipos en otros tres meses.

La reunión de hoy también será el momento en que el BCE revisará sus previsiones de crecimiento e inflación, aunque los expertos coinciden en que apenas modificará las estimaciones avanzadas en el mes de marzo –con un crecimiento en la zona euro este año del 1,1%– . Añaden que no será tampoco el momento para anunciar el tiering, o la vía por la que suavizar la penalización del 0,4% a la liquidez que la banca aparca en el BCE y que podría servir de alivio al sector por el largo período de tipos de interés a cero, vigentes desde marzo de 2016.

Sí se esperan para hoy los detalles de la que será la tercera ronda de liquidez masiva a la banca condicionada al crédito (TLTRO III). Será a un plazo de dos años, inferior a los cuatro de las dos rondas anteriores, y su precio podría oscilar entre el 0% y el -0,4% si se cumplen los objetivos de concesión de crédito del BCE –como en rondas anteriores– o entre el 0% y el -0,25% según Nomura y Goldman.