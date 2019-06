Ibex 35, en directo: cautela en Bolsa en espera de la reunión del BCE

Ignacio San Román

El peso mexicano registra la mayor caída del año tras las medidas de Trump

La moneda de México, el peso mexicano, cayó ayer un 2,38%, la más alta del año, después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer un arancel, a partir del 10 de junio, del 5% para todos los productos importados de México.

El mandatario estadounidense decretó la subida de impuestos porque considera que México "no ha hecho lo suficiente" para detener la inmigración irregular hacia Estados Unidos. Los aranceles se incrementarán mes a mes hasta llegar al 25% en octubre, si el Gobierno que preside Trump considera que México no mejora el control de los inmigrantes, no solo mexicanos, sino también de otros países latinoamericanos, que intentan ingresar a Estados Unidos.