Xiaomi lanza su primera tableta de tinta electrónica, de 10” y con lápiz Wacom

La firma china no ha estado involucrada tradicionalmente en el mercado de lectores de ebooks, en general el de los dispositivos de tinta electrónica. Pero hace unas semanas conocíamos que los chinos iban a lanzar su propia alternativa a los Kindle de Amazon, aunque nada más lejos de la realidad. Ahora Xiaomi ha lanzado una tableta de grandes dimensiones con pantalla de tinta electrónica, y que tiene más usos que los habituales que le damos a un lector de libros electrónicos.



Características de la nueva tableta de Xiaomi

Xiaomi lanza su primera tableta de tinta electrónica Xiaomi



Esta sin duda destaca por su gran tamaño, por lo que es una tableta que está pensada para leer en formatos grandes, como por ejemplo periódicos, revistas y contenidos similares. Con el tamaño de pantalla de 10,3 pulgadas, podemos leer sin dificultad páginas más grandes y tener una experiencia más parecida a la de otros contenidos editoriales, más allá del libro. Además esta tableta cuenta con Android 8.1 Oreo como sistema operativo, por lo que podemos instalarle cualquier app de Android. Además la interfaz está adaptada a la singularidad de estas pantallas, que no están preparadas para mostrar imágenes en movimiento a gran velocidad, sino que son bastante más perezosas en este caso.



Por tanto es una tableta que nos ofrece muchas más posibilidades, también gracias a la gran resolución de su pantalla, que es ligeramente superior al Full HD. Por tanto, podemos esperar contenidos con gran definición, algo a lo que no acostumbran por ejemplo los lectores de libros electrónicos, que tienen resoluciones bastante pobres. Además es un dispositivo ideal para usuarios creativos, ilustradores, o que solamente quieran practicar por ejemplo la escritura. Todo ello gracias al lápiz inteligente que viene con la tableta.



Este es de la reconocida firma Wacom, y tiene hasta 4096 niveles de presión diferentes, por lo que sin duda es un dispositivo muy preciso para escribir o dibujar a mano alzada. Además todo lo que escribimos sobre ella, se puede reconocer y convertir a texto plano. No le falta conectividad Wifi, 2GB de memoria RAM o 32GB de almacenamiento, por lo que viene muy completa. Además su precio es bastante contenido teniendo su tamaño, y el precio de algunos ebooks de alta gama como el Kindle Oasis. El pecio de esta tableta de Xiaomi es de unos 320 euros al cambio, de momento disponible en China.