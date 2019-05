Estas apps te ayudarán a dejar de fumar

No vamos a vender milagros, ya que lo primero para dejar de fumar, es tener voluntad de hacerlo. Pero, en una fecha tan importante como es la del Día Mundial sin Tabaco, no podemos dejar pasar el recomendaros una serie de apps para vuestros móviles o tablets que pueden echaros una mano en la tarea de quitar el tabaco de vuestras vidas si así lo deseáis.

Hay muchos métodos para dejar de fumar, pero una ayuda o una mano amiga nunca está de mas. Quizás, estas aplicaciones os sirvan para cumplir vuestro cometido. Un reto duro, pero que a buen seguro agradeceréis haberlo superado.

QuitNow

Dejar de fumar es la mejor iniciativa que se puede tomar en el Día Mundial sin Tabaco.

Esta app nos da motivos tangibles para dejar de fumar por medio de hechos prácticos y una visión objetiva. Una vez comenzado el reto, nos lleva la cuenta de datos como los días, el tiempo o el dinero ahorrado desde que comenzamos la vida sin humo. También cuenta con mensajes de la comunidad para tener un apoyo extra.

Respirapp

Aquí tenemos la app oficial de la Asociación Española contra el cáncer (AECC), motivo más que de sobra para tenerla en cuenta. Divide el reto en fases para hacer más fácil la tarea, y además nos premia con medalla cada hazaña para instarnos a seguir adelante en nuestra dura pero gratificamente tarea. Además, es gratis ¿Qué mejor ayuda para dejar de fumar en 28 días?

Smoking Time Machine

Si los consejos y retos no son lo vuestro, quizás necesitéis una solución más contundente. Esta app nos muestra cómo son los efectos del tabaco con el paso de los años. Subimos una foto y veremos cómo seremos y cómo estará nuestro cuerpo si seguimos fumando durante diez o veinte años.

Sacabo

Ahora encontramos una aplicación creada por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET). Mediante consejos, nos ofrecerá ayuda para las primeras semanas sin fumar, creando menús con lo que nos incita a fumar y así tratar de evitarlo. De esta manera, nos lo pensaremos dos veces antes de encender un cigarrillo.

Smoke Free

Otra buena opción para dejar de fumar es Smoke Free, que también se basa en datos reales para dejar claro que el tabaco no es bueno. Nos muestra cuánto dinero has ahorrado, cuántos cigarrillos no te has fumado, cuánto tiempo llevas sin fumar, cuánta vida has recuperado y cómo mejora tu salud.