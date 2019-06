Apple presenta oficialmente iOS 13; estas son sus novedades

Apple ha desvelado diversas novedades en su keynote de la WWDC 2019, centrándose en nuevas opciones para sus dispositivos, entre las que destaca iOS 13 con Modo Oscuro, nuevos servicios para Apple Watch, iPad o incluso AirPods.

Estas son las novedades para los dispositivos Apple

iOS 13 ha sido el epicentro de gran parte de la keynote de Apple en la WWDC 2019. El nuevo sistema operativo de iPhone ha mostrado bastantes novedades de lo más agradables. Entre ellas, que será mucho más rápido que su predecesor y, en líneas generales, más eficiente. Ahora, las apps serán el doble de rápidas y ocuparán un 60% menos de espacio.

Así es el modo oscuro de iOS 13.

Por supuesto, la principal estrella ha sido el esperado Modo Oscuro, que cambia la interfaz de usuario de los dispositivos, con el fin de aprovechar al máximo las pantallas OLED que los equipan. Se puede equipar fácilmente desde el Centro de Control, y servirá para ahorrar batería, así como para hacer menos daño a la vista cuando se usa de noche. El Modo Oscuro se extiende a todas las aplicaciones, no solo al menú. Y su diseño parece bastante agradable. Este cambio también afecta al teclado, y ahora podrán escribirse mensajes deslizando el dedo entre las teclas, sin tener que levantarlo.

Uno de los aspectos en los que más han incidido en la presentación es en la privacidad de los usuarios, especificando, no solo que no toman escuchas, sino que también han creado una funcionalidad, llamada Sign In With Apple, para que iOS 13 enmascare nuestra identidad a las apps que tengamos instaladas para que no compartan datos personales o privados. Habrá nuevas formas de dar permisos en la localización, pudiendo dar uso con protección contra trazado de localización, ya sea por WiFi o Bluetooth. Podrá incluso crearse un email falso de uso puntual para estas opciones.

También han mostrado las novedades en la aplicación Mapas, que ofrecerá ahora un amplio nivel de detalle, mostrando incluso información de los negocios que haya alrededor.

iOS 13 llega también con los renovados Memoji Stickers, que ahora podrán convertirse en stickers de iMessage o de otras aplicaciones de mensajería. Así, podremos crear nuestro pack de pegatinas, que se pueden combinar con las expresiones habituales de los emoji. Los animoji personalizados también podrán personalizarse con accesorios, como gafas, gorros o incluso se pueden poner unos AirPods.

La app de fotos también tendrá cambios, pudiéndose controlar con gestos y organizando los álbumes por años. Un programa eliminará las fotos duplicadas, y para mantener el órden con las capturas de pantalla, ordenará a las instantáneas similares. Además, otro de los añadidos es la inclusión del modo retrato en vídeo.

Siri también recibe mejoras, como la integración con CarPlay o nuevos atajos. Según Apple, se han mejorado sus capacidades para saber lo que ocurre alrededor, y así evitar usos innecesarios. La voz de Siri ha sido modificada para sonar más natural.

Apple Watch también ha sido centro de varias novedades. Entre ellas, una nueva app de Salud que ofrece una mayor incidencia en la salud y la actividad física, siendo más precisa que nunca. Además, también se ha profundizado en la app Ciclos, para que las mujeres puedan mentener controlado el ciclo menstrual. Con el reloj inteligente de Apple, han asegurado que la información se guarda de forma segura en iPhone y en iCloud, de forma cifrada, para que no se comparta con nadie si no se desea.

Por otro lado, si tenéis AirPods, se ha confirmado que se podrá compartir el audio con otro usuario, simplemente acercando los teléfonos, y así poder ver películas o cualquier otro contenido multimedia sin tener que compartir los auriculares, para poder escuchar en plenitud lo que estemos viendo.

Otro de los puntos álgidos ha sido el anuncio de iPadOS, el esperado sistema operativo propio para las tablets de Apple. Entre sus funcionalidades más destacadas, está la multi-ventana, que nos permitirá aprovechar la pantalla para realizar diversas funciones, sin perderla de vista en ningún momento. También podremos variar el tamaño del teclado para escribir con comodidad, por ejemplo, a una mano. Uno de los momentos más aplaudidos ha sido cuando se ha anunciado el soporte para USB y tarjetas de memoria desde iPadOS.

En lo que respecta a ordenadores, han presentado el nuevo Mac PRO, que destaca por su enorme pantalla. Tiene un procesador Intel Xeon de hasta 28 núcleos, 300 Watts de potencia y 12 slots que soportan hasta 1.5 TB de RAM, así como una tarjeta Radeon Pro Vega de 32GB y 14 teraflops. Y ahora, también lleva ruedas para poder transportarlo fácilmente. Empresas como BlackMagic, Adobe, Serif y Autodesk han mostrado su apoyo al equipo.