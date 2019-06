Dia prevé cerrar 219 tiendas tras no recibir ofertas por ellas

La cadena de supermercados DIA prevé cerrar 219 tiendas en España ya en este mes de junio después de no haber recibido ofertas por ellas. Así se ha conocido hoy en el marco del juicio que afronta la empresa por la decisión del sindicato CCOO de impugnar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado a finales de marzo.

Durante la vista, celebrada en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, los letrados encargados de la defensa de DIA han apuntado que el grupo "no tiene ofertas de compra" por ninguno de estos establecimientos.

En total, tal y como desvelaron los tres sindicatos participantes en la negociación del despido colectivo (Fetico, CCOO y UGT) revelaron que la propia compañía hablaba de la puesta a la venta de 297 tiendas.

Fuentes de DIA confirmaron entonces que más de una veintena de empresas ya había mostrado su interés en alguno de estos locales. Con una plantilla de 26.709 trabajadores en toda España, la propuesta inicial de la compañía era que el ERE afectase a 2.064 personas.

Tras la adquisición de la cadena de supermercados, el plan de Letterone pone el foco en cambios llegarán en las propias tiendas. El primer paso será evaluar la situación de los establecimientos y llevar a cabo una inversión en la red. Según ha venido manifestando Letterone en los últimos meses, Dia requiere una renovación de su marca al haberse “deteriorado” en los últimos años, y un “exhaustivo programa de remodelaciones de tiendas”.

Según sus estimaciones, el magnate ruso Mijail Fridman no prevé que Dia obtenga beneficios hasta 2021. No obstante, Letterone no contempla más despidos ni cierres de tiendas de Dia más allá que los que acordó efectuar en marzo.