China elaborará una lista negra de empresas "no fiables" tras el veto de EE UU a Huawei

China ha anunciado este viernes que pondrá en marcha una "lista de entidades no fiables" en la que incluirá a empresas, organismos y personas extranjeras que "dañen seriamente los derechos legítimos e intereses de las compañías chinas".

El Ministerio de Comercio hizo hoy pública esta iniciativa, aunque no especificó qué ocurrirá con las compañías que figuren en ella. Tampoco señaló a ningún país o compañía, pero la amenaza podría aumentar aún más las tensiones después de que Washington pusiera a Huawei este mes en una lista negra que efectivamente prohibirá a las empresas estadounidenses de hacer negocios con el gigante chino de equipos de comunicaciones. EE UU acusa a Huawei de ser un peligro para la seguridad nacional.

La "lista de entidades no confiables" de Pekín se aplicará a compañías que no cumplan las reglas del mercado o vulneren cláusulas de los contratos, a grupos que bloqueen suministros a empresas chinas por razones no comerciales, o que "dañen gravemente los legítimos derechos e intereses" de las empresas chinas y perjudicar la seguridad nacional de China.