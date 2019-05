La crisis de Huawei dispara la venta de móviles Samsung en España en torno a un 30%

El veto de EE UU a Huawei está teniendo víctimas y vencedores. Mientras la compañía china reconoció este miércoles un desplome en la venta de sus móviles en España hasta un 30% la semana pasada (una cifra que superaría el 50% según múltiples fuentes de la distribución), otras compañías están viendo dispararse la compra de sus smartphones por el temor de los usuarios a adquirir un terminal de Huawei que pudiera quedar obsoleto tras bloquearle su tecnología Google.

El más beneficiado de los rivales de la compañía china, según explican diferentes operadores y tiendas de electrónica de consumo, ha sido Samsung. Estas fuentes señalan que la firma surcoreana ha elevado sus ventas, en unidades, entre un 25% y un 35% desde el pasado lunes 20 de mayo, cuando llegó a España la noticia de que Google no permitiría a Huawei utilizar su sistema operativo Android ni su tienda App Store ni sus populares aplicaciones y servicios como Gmail o Google Maps.

Uno de los operadores consultados asegura que, en su caso, Samsung se "ha llevado el 60%-70% de las ventas que ha perdido Huawei; el resto, casi todo habría ido a parar a Xiaomi", dicen.

Según un estudio de la consultora IO Investigación, la semana pasada las ventas de móviles de Huawei habrían caído un 53% si se comparan frente a la semana anterior: 20.543 terminales por 43.757 unidades en los siete días previos. El estudio, adelantado por El Mundo, no contabiliza ni las ventas online ni las tiendas de los propios fabricantes. En la primera semana de crisis, Samsung habría vendido 52.979 smartphones, mejorando su negocio un 38%.

Otras compañías beneficiadas son LG, Sony y Apple, "porque Huawei tiene una gama amplísima de terminales, desde baratos a prémium", dicen las fuentes consultadas. Dos de ellas precisan que LG ha impulsado sus ventas desde que se desató esta crisis en un 30%, "pero en este caso hablamos de facturación no de unidades, y en su caso ha sido gracias fundamentalmente a sus terminales de gama media".

En cuanto a Xiaomi, las empresas de distribución coinciden en que también habría cosechado una subida de ventas, "pero no tanto como hubiera podido. Hay clientes más informados que saben que Xiaomi no está afectada por el problema de Huawei, pero otros rechazan cualquier terminal de una empresa china por temor a la guerra entre EE UU y China. La gente quiere protegerse", añaden las citadas fuentes, que advierten, no obstante, de que hasta junio no estarán las cifras auditadas de GFK, el claro referente para medir las ventas al usuario final.

Las empresas de distribución consultadas cuentan que están siendo muy cautelosas con sus clientes. "Les recomendamos que se vayan informando sobre la evolución del bloqueo, porque confiamos en que las aguas vuelvan a su cauce. Tenemos claro que si EE UU reconsidera su veto, Huawei volverá por la calidad de sus productos a la posición donde estaba hace dos semanas".