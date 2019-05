Jaguar crea un volante sensorial que genera notificaciones a través del frío y el calor

Los coches cada vez son más inteligentes, tanto que a veces parecen ya un teléfono móvil con ruedas. No solo reciben notificaciones de diferentes apps como hacemos en el móvil, sino que las muestran en sus diferentes sistemas de info entretenimiento para peligro del conductor. Peligro porque tantas notificaciones pueden alejar nuestra vista y las manos del volante, aumentando el riesgo de sufrir un accidente. Ahora Jaguar ha diseñado un original volante que envía notificaciones y direcciones de navegación a través de la temperatura.



Calor para indicarnos la dirección correcta

Jaguar nos presenta el "volante sensorial"



Es una manera distinta de notificarnos diferentes aspectos el coche. Jaguar ha anunciado hoy el desarrollo de un nuevo volante que lleva las notificaciones a un nuevo nivel, completamente diferente de sus competidores. Jaguar ha denominado a este artilugio como “volante sensorial” porque precisamente se vale de nuestros sentidos para notificarnos eventos en todo momento. Este volante ha sido desarrollado conjuntamente con la Universidad de Glasgow. Gracias a él, podemos mantener los ojos en la carretera y las manos sobre el volante.



Porque por ejemplo, cuando el coche necesita decirnos que debemos cambiar de carril, notaremos que el lado del volante al que debemos dirigirnos se calienta, instantáneamente. Por ejemplo también podría calentarse de una manera concreta para recordarnos que nos estamos quedando sin combustible en el coche, y así no tener que estar mirando al salpicadero constantemente. Por tanto el nuevo volante de Jaguar se basa en la temperatura para que el conductor sepa en todo momento qué es lo que ocurre con el coche y las decisiones que tiene que tomar, eso sí, sobre todo para episodios de dificultades en la carretera.



Como por ejemplo falta de visibilidad, momentos en los que tenemos que tener todos los sentidos puestos en el trazado de la carretera y no en los mandos del coche, algo que no siempre es posible. Sin duda es una forma original por parte de Jaguar de encarar algo tan grave como la seguridad al volante, aunque como es lógico, es toda una incógnita saber si será una buena solución a largo plazo, o más bien un puñado de buenas intenciones. En cualquier caso es una muestra más de lo mucho que nos queda por ver en los vehículos de alta gama en el corto plazo.