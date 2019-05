En los nuevos portátiles de HP reina la madera, incluso en el touchpad

Los nuevos ordenadores de HP tienen un aspecto diferenciador que salta a la vista. La empresa ha dotado a sus equipos de un revestimiento de madera en sus nuevos HP Envy, que reina incluso hasta el propio touchpad, aportando de elegancia y personalidad a su flamante gama de dispositivos portátiles presentados en Computex 2019. Sin olvidar, tampoco, que lo importante está en el interior.

La madera reina en HP

El diseño sorprendente de HP para esta ocasión está protagonizado por la madera, de la que habrá diversos tipos en los modelos HP Envy 13, HP Envy 13 x360, HP Envy 15 x360 y HP Envy 17. Un toque sutil que no afectará a un interior que seguirá siendo competente y adaptable a todas las características de los consumidores.

En la nueva gama nos encontramos hay tres tipos de texturas y acabados diferentes; fabricados tanto con abedul blanco como con nogal. Un diseño y material que nos hará sentir que estamos apoyándonos ante madera, sin perder una sensación de confort. Aunque también hay acabados en color negro o plata para los más tradicionales. El Envy 13, por ejemplo, podrá adquirirse con el acabado de madera de nogal o de color negro. Al igual que el Envy 17, que estará en plata o en abedul pálido. Por su parte, el resto de equipos convertibles contarán con todas las opciones.

Desde HP no han decidido este tipo de material solo por pura estética, sino que han hecho las pertinentes pruebas para comprobar la resistencia de material para comprobar su respuesta a, por ejemplo, la caída de líquidos. Desde la empresa también afirman que, al ser un material natural, resistirá mejor el paso del tiempo si no lo exponemos a humedad o altas temperaturas. Del diseño también destaca el marco de pantalla ultra delgados y la presencia de sensor de huella dactilar para preservar la intimidad. Los equipos cuentan con la tecnología HP Sure View para evitar miradas indiscretas.

El interior también importa y desde HP han confirmado que los Envy 13, 15 y 17 vendrán con procesadores Intel Core de próxima generación o sus equivalentes AMD Ryzen de segunda generación, a elegir por el usuario como es habitual.

Por el momento no hay precio ni fecha de lanzamiento para España, pero se sabe que llegarán a lo largo de 2019.