Theresa May puede anunciar hoy la fecha en que dejará el Gobierno

La primera ministra británica, Theresa May, se reúne con Graham Brady, el presidente del Comité 1922, grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, para determinar su futuro político. La prensa británica da por hecho que le comunicará la fecha de su salida del Gobierno, que el diario Financial Times sitúa en la semana del 10 de junio. Se espera que May se reúna con sus asesores a las 10 hora de Londres (11 hora española) y que les comunique su decisión, poco antes de encontrarse con el jefe de los conservadores.

May permanecerá en el cargo durante una elección de un nuevo líder para el Partido Conservador que durará aproximadamente seis semanas. Según The Times, es probable que el proceso de elección comience el 10 de junio después de la visita de Estado del presidente Donald Trump a Gran Bretaña, que se celebrará el 3 de junio.

La fragilidad de su posición, en entredicho desde hace meses, se evidenció este jueves, cuando el Ejecutivo desistió de su intención de presentar esta semana ante el Parlamento el polémico proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE), con el que ella esperaba desatascar el proceso. La víspera, Andrea Leadsom, hasta ahora líder conservadora en los Comunes, había dimitido por desacuerdos con el texto. Varios ministros condenaron también el proyecto en especial las concesiones hechas por May para que se aprobara, entre ellas la posibilidad de legislar para convocar un segundo referéndum una línea roja para muchos conservadores.