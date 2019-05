Bruselas multa con mil millones a Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan por cártel en el mercado de divisas

La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas por 1.000 millones de euros a varios bancos de invesión, a los que acusa de pactar sus operaciones en el mercado de divisas, formando de este modo dos cárteles de precios. Los sancionados son Citigroup (277 millones), RBS (222) y JP Morgan (204) por un lado. En paralelo, Barclays ha sido sancionado con 187 millones y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), con 62.

UBS también participó en los dos pactos, pero no ha sido multada por el Ejecutivo comunitario por revelar a las autoridades europeas la existencia de los dos carteles, según ha informado la institución en un comunicado. Los cinco bancos vieron rebajada su sanción a cambio de compromenterse a no rechazar las acusaciones.

Los operadores de divisas de las firmas citadas intercambiaban información sensible y estrategias de operaciones en aplicaciones de mensajería online, de modo que tomaban sus decisiones sobre la compra y venta de divisas a partir de los datos que compartían. La mayor parte de ellos se conocía personalmente y tenía sus propios foros de mensajería.

Uno de ellos, alojado en los sistemas de Bloomberg, se denominaba "Essex Express n' the Jimmy" [El expreso de Essex y el Jimmy], porque todos los operadores menos uno acudían a la City en el mismo tren de cercanías. En este foro de participaban operadores de Barclays, RBS y MUFG. Otro se llamaba "Three Way Banana Split" (Trío de Banana-Split) y un tercero Semi Grumpy Old Men (Hombres Mayores Medio Gruñones). En ellos condicionaban las operaciones sobre once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra británica.

"Estas decisiones mandan la señal clara de que la Comisión no tolerará comportamientos colusivos en ningún sector de los mercados financieros. El comportamiento de estos bancos dañó la integridad del sector a expensas de la economía europea y los consumidores", ha subrayado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La sanción es una de las mayores impuestas por Bruselas, pero queda por debajo de los 1.300 millones con los que se multó a varios bancos hace cinco años por manipular el euríbor, o de los 3.800 millones aplicados sobre un cártel de fabricantes de camiones. Están aún pendientes de resolución las acusaciones sobre manipulación del mercado de divisas planteadas el año pasado sobre Credit Suisse.

Las manipulaciones del mercado de divisas están siendo investigadas por distintas autoridades desde al menos 2013. Según Bloomberg más de una docena de entidades han sido sancionadas con 10.500 millones de euros, más otros 2.000 millones de indemnizaciones. La ex fiscal general de Estados Unidos calificó de "descarada" la forma con la que estas entidades mostraban los indicios de colusión.

La información compartida en los foros por parte de los bancos sancionados se refería a órdenes de clientes, posiciones abiertas, horquillas de precio entre compra y venta o planes de futuras operaciones. En ocasiones los traders acordaban detener una operativa en concreto para evitar interferencias con otro implicado.

JP Morgan ha asegurado estar agradecida de poder cerrar este caso que, asegura, "se relaciona con la conducta de un individuo". "Desde entonces hemos hecho notables mejoras en el control", añade. MUFG apuntó, en esta misma línea, que "estamos comprometidos con asegurar la integridad y el cumplimiento de las normativas, y hemos tomado medidas para que esto no ocurra de nuevo". Citi, Barclays y RBS no hicieron declaraciones, según Bloomberg.