El Real Madrid vuelve a ser la marca más poderosa de fútbol

El Real Madrid ha retomado la corona como la marca de fútbol más valiosa del mundo, según el último informe de la consultora británica Brand Finance. Con un valor de marca de 1.646 millones de euros, el club está por delante de un grupo de más de 1.000 millones de marcas que incluye al Manchester United (1.472 millones de euros), a quien destronó del primer lugar, el Barcelona (1.393 mil millones de euros), Bayern Munich (1.314 mil millones de euros), Manchester City (1.255 mil millones) y Liverpool (1.191 mil millones). Los seis clubes representan más del 40% del valor total de la marca en el ranking Brand Finance Football 50 de las marcas más valiosas del deporte, lo que subraya la concentración de riqueza y la creación de un conjunto de "superclubes".

El Real Madrid volvió al primer puesto en el ranking de Brand Finance después de casi una década desde la última vez que se ubicó en el primer lugar en 2010. El valor de la marca del club ha aumentado un 27% desde el año pasado, un incremento en parte debido a que el club ganó la tercera Champions League consecutiva y la cuarta de las últimas cinco temporadas.

De esta manera, el club de la capital española se convirtió en el primero en el mundo en romper la barrera de los 750 millones de euros en ingresos en la temporada 2017-18. Sus fondos comerciales totalizaron 356 millones de euros, cerca del 50% de los ingresos totales, lo que los convierte en el generador más alto de efectivo de este flujo de ingresos.

El Real Madrid, asimismo, también posee la marca de clubes de fútbol más fuerte, con un índice de Fortaleza de la marca (BSI) de 95,5 sobre 100, apenas por delante de su inmediato perseguidor, el actual campeón de la Liga española, el Barcelona.

En el informe, no obstante, Brand Finance recuerda que el club dirigido por Florentino Pérez "no tuvo una temporada exitosa en 2018-2019", ya que fue eliminado en los octavos de final de la Champions League ante el Ajax de Holanda; se ubicará en el tercer lugar en la Liga y no jugará la final de la Copa del Rey. Además, remarca Brand Finance, no ha podido reemplazar a su delantero estrella Cristiano Ronaldo, que se fue a la Juventus de Italia.

La consultora, por otro lado, remarca "el ambicioso programa de reurbanización del Santiago Bernabéu". Y recuerda que el estado del Real Madrid ya ocupa el puesto número 1 entre los estadios de las 50 mejores marcas de clubes de fútbol del mundo según la Clasificación de desempeño de la sede de BuroHappold, que forma parte del índice de fortaleza de marca de Brand Finance (BSI).