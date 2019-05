La vuelta de las criptodivisas: ¿qué hay detrás del resurgimiento del bitcóin?

Después de pasar meses en el más completo ostracismo, algunos inversores han montado en el Delorean para regresar al futuro con un tipo de activo financiero muy del año 2017: las criptodivisas. En el mes de mayo, el precio del bitcóin se ha disparado un 66,52%, pasando desde los 5.267 dólares por unidad a los 8.722,14 que valía al cierre de sesión de los mercados en Europa el pasado jueves. Tras el rally, la capitalización del bitcóin ronda los 154.700 millones de dólares y el resto de criptomonedas se han visto también arrastradas a una espiral alcista.

Es difícil encontrar una única explicación para este retorno del bitcóin. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, sostiene que cuando un mercado es muy líquido y tiene alta presencia de inversores institucionales, la volatilidad se ve limitada. En el caso del bitcóin, las condiciones del mercado son exactamente las opuestas: se trata de un activo extramadamente ilíquido y los inversores institucionales escasean, por lo que hace falta poco para provocar grandes oscilaciones de los precios.

Según refiere Mati Greenspan, analista senior de eToro, el bitcóin tiene una oferta que se limita estrictamente a 21 millones de monedas. Por el momento, cerca de 4 millones de bitcóins no han sido todavía minados y se estima que otros 4 millones se han perdido, lo que limita el número total de bitcóins en circulación a una cifra cercana a los 13 millones. Greenspan sostiene que de esos 13 millones, "hay un montón de gente que no tiene la intención de venderlos a cualquier precio, lo que provoca que la liquidez de este mercados sea increíblemente limitada".

A pesar de que con el último rally el porcentaje de bitcóins en manos de inversores institucionales haya alcanzado máximos históricos, sólo un 1,3% del total de monedas está en manos de Grayscale bitcóin Trust, un fondo finalista que se trata del mejor termómetro del nivel de inversión institucional en la criptomoneda. "Mientras que la volatilidad de la fluctuación de una divisa potente suele ser del 2% o del 3%, la de la Bolsa ronda el 15%. La del bitcóin suele ser del 50% porque la mayoría de los inversores son minoristas", explica de la Torre.

Más allá de la alta movilidad de los precios de este mercado, algunos analistas consideran al bitcóin un valor refugio y al reciente aumento de la tensión comercial entre China y Estados Unidos como un detonante de la subida. El economista jefe de Arcano se muestra tajante: "El único activo refugio que ha tenido valor en la historia de la humanidad es el oro, no conozco ningún banco central que tenga bitcóin en sus reservas. Eso de decir que es un valor refugio es una explicación cuando no sabes decir por qué ha subido".

En cambio, de la Torre sí que ve a la guerra comercial entre Pekín y Washington como uno de los principales detonantes del rally, "la demanda del bitcóin es minorista y principalmente procede de países con cuentas de capitales cerradas como son Venezuela o China". Con el fin de evitar la fuga de capitales, el Gobierno chino tiene vigente limitaciones a la cantidad de dinero que puede salir de su país.

Los extranjeros pueden sacar del país por día el equivalente a 500 dólares en yuanes, los nacionales tienen un control más laxo, teniendo la posibilidad de extraer hasta 5.000 dólares en yuanes de una tacada. En ambos casos, existe un límite máximo de 50.000 dólares al año, cifra a partir de la cual es necesario contar con una autorización especial del Gobierno. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que además, las tasas de cambio que dan en los bancos de China son muy poco ventajosas y que para sacar el dinero del país es necesario personarse en el banco.

Frente a estas limitaciones y controles, las descentralizadas criptodivisas ofrecen la posibilidad de mover grandes cantidades de dinero sin tener que rendir cuentas a prácticamente nadie. "La complicación de la guerra comercial ha podido impulsar la compra de las criptodivisas en China", asegura Ignacio de la Torre.

Lo cierto, es que el rally coincide con el recrudecimiento de la tensión comercial. El día 5 de mayo Trump anunció su intención de aumentar los aranceles a China, entraron en vigor la noche del jueves 9 al viernes 10 y el lunes 13 Pekín hizo pública su represalia. Del 4 al 14 de mayo, el bitcóin se revalorizó un 35,75% desde los 5.712 dólares hasta 7.754 dólares.

Si bien, el experto de eToro sostiene que una correlación no tiene por qué implicar una causualidad. Greenspan duda de que la guerra comercial tenga algo que ver en la subida del bitcóin: "Una de las principales ventajas de las criptomonedas es que tienen muy poco que ver con lo que ocurra en otros mercados financieros".

Respecto a la pregunta sobre si esta escalada ha venido para quedarse o si por el contrario será flor de un día, el economista jefe de Arcano se muestra escéptico con el futuro del bitcóin. El experto recuerda que el valor intrínseco de cualquier activo se mide por la capacidad de generar flujos de caja, cuando la criptodivisa no ofrece ninguno.

De la Torre recuerda que el éxito de una moneda se mide por su capacidad para ser usada en la compraventa de bienes y servicios, a este respecto, opina que de mantenerse como hasta ahora el bitcóin nunca podrá llegar a ser una divisa como lo es el euro o el dólar: "El elemento esencial para poder comprar algo con una divisa es que no sea volátil, entonces, lo que ocurre es que en su propia volatilidad está la propia muerte del bitcóin, ya que en mi opinión, nunca podrá sustituir a las monedas tradicionales con esas oscilaciones", sostiene.

En la opinión de Mati Greenspan, la posibilidad de que el bitcóin alcance los 100.000 dólares por unidad no parece tan disparatada. "Si se repite el ciclo de una subida del 1.000% desde los recientes mínimos, llevaría al precio a 31.000 dólares. Dado que la adopción de las criptomonedas siguen en un ciclo muy temprano, las predicciones de precios de entre 50.000 y 100.000 dólares por moneda no parecen tan locas", explica. No obstante, Greenspan termina haciendo una oda a la prudencia inversora: "Como con cualquier tecnología, esta es una inversión muy arriesgada, con incluso posibilidades de que llegue a no valer nada, hay que invertir con cuidado".

El rally de las criptodivisas en mayo

Ethereum

La segunda divisa electrónica más importante del mundo, con una capitalización de 30.000 millones de dólares, acumula una revalorización del 81,8% desde inicios de mes.

Ripple

Es la tercera por valor total de mercado al contar con 19.370 millones de dólares. Se eleva un 55,34% desde inicios de mayo.

Bitcóin cash

La versión más líquida del rey de las criptomonedas se revaloriza un 86,55% en lo que va de mes. Su capitalización es de 8.310 millones de dólares.

EOS

Esta criptodivisa ha repuntado su precio un 70,27%. La capitalización es de 7.420 millones.