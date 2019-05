Costco invertirá 40 millones para abrir un nuevo centro en Sestao

Costco, la segunda mayor cadena de distribución del mundo, da un paso más en su estrategia de expansión en España. La empresa, que en octubre pasado anunció un plan de aperturas a 15 años de la mano del estudio de arquitectura Broadway Malyan, llegará por primera vez al norte del país en la primera mitad de 2020, cuando abra la tienda que tiene proyectada en Sestao (Vizcaya).

Una apertura en la que invertirá 40 millones de euros, según confirman fuentes de la empresa en España, entre la adquisición del terreno y la construcción de las instalaciones, en el polígono industrial de Ibarzaharra. Estas se levantarán sobre una parcela de 40.000 metros cuadrados, de los que la tienda ocupará cerca de 14.500. El formato de venta al por mayor de Costco hace que la empresa busque emplazamientos que le permitan levantar tiendas de gran tamaño, siempre en el entorno de los 14.000 metros cuadrados. En el terreno de Sestao también se construirá un aparcamiento con capacidad para 750 coches. Costco estima que en esta tienda trabajarán 250 personas, y que en breve contarán con todas las licencias para comenzar con los trabajos en el terreno.

Algo que todavía no ha sucedido en Las Rozas, cuya construcción acumula casi tres años de retraso. El proyecto, que debía dar forma a la tercera de Costco en España después de las de Sevilla y Getafe, fue presentado en 2015 y su apertura estaba prevista para 2016, Sin embargo, sigue sin disponer de lo más importante, la licencia de construcción, que le impide hacer cualquier trabajo. Desde Costco, además, subrayan que su política es la de no anticipar ningún movimiento hasta no tener todos los documentos en regla. La última previsión era la de poder empezar las obras a finales de 2018, algo que no ha sucedido. Fuentes de la empresa prefieren no dar una nueva estimación, aunque dicen estar cerca de finalizar todos los trámites con el Ayuntamiento de Las Rozas.

Sin embargo, las próximas elecciones municipales pueden dilatar aún más el proceso. Esta tienda está proyectada en el Cerro de la Curia de esta localidad, y la inversión prevista era de 25 millones de euros.

“Nuestro plan de expansión no se ha modificado desde que llegamos a España hace más de cinco años”, aseveran desde Costco. Esto significa que, además de las próximas aperturas en Las Rozas y Sestao, el grupo de origen estadounidense sigue analizando nuevos emplazamientos para aterrizar su particular modelo de negocio, con el objetivo de llegar a los 50 puntos de venta en España dentro de 15 años. Algunos de los posibles destinos de Costco son Barcelona y Valencia.

“Estamos viendo y analizando todas las principales ciudades de España. En Madrid seguimos estando también muy enfocados. Queremos expandirnos y donde tenemos la oportunidad allí invertimos”, aseveran desde la firma.

Costco se define como un “club de precios”, y se distingue de otros grandes almacenes en que para poder ser cliente es necesario contar con una tarjeta de socio, lo que conlleva el pago de una cuota anual. Esta, para particulares, tiene un coste de 36,3 euros, IVA incluido, mientras que para empresas y autónomos el coste es de 30,25 euros.