Ibex 35, en directo: La mala apertura de Wall Street agrava la caída del Ibex

El mes de mayo se le está atragantando a los mercados a cada día que pasa. El Ibex 35 y el resto de índices europeos sufren la sexta jornada consecutiva en negativo este jueves, periodo en el que han caído más del 4%. El motivo es el recrudecimiento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Trump acusa a Pekín de dar "romper" un acuerdo al que solo le quedaban flecos, mientras el viceprimer ministro chino, Liu He, viaja a Washington.

Tras estrenar la cuarta jornada de la semana con caídas de alrededor del 0,7%, el parqué español ha acelerado las caídas cuando ha abierto Wall Street, y se deja el 1,3% a poco del cierre, a punto de perder los 9,100 puntos. El mercado estadounidense, por su parte, ha arrancado con una caída de más del 1% tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq o el S&P 500.

En la Bolsa, el peor comportamiento es para ArcelorMittal, que cede más del 6%, después de comunicar que durante el primer trimestre del año ganó 65,3% menos que el año anterior. Las caídas son moneda común entre las empresas de materias primas, y de hecho el petróleo baja medio punto porcentual. De hecho, también sufren caídas abultadas Técnicas Reunidas y Acerinox. Ence, tras sus recientes desplomes, es el único valor que gana más del 1%.

Además, España ha colocado deuda a medio y largo plazo por primera vez desde las elecciones, con una notable caída de los tipos de interés en todos los plazos. Por primera vez desde 2016 ha pagado menos del 1% en bonos a 10 años. La llegada de nuevo papel hace caer los tipos de la deuda refugio, y el bono estadounidense recorta su rentabilidad seis puntos hasta el 2,42%. La deuda a tres meses ya renta más que a 10 años, una inversión de la curva que los analistas temen porque, a veces, precede una recesión. El bono alemán también baja, mientras el español sube punto y medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que China "rompió el acuerdo", ha dicho a una multitud de partidarios en Florida. "No pueden hacer eso. Así que ellos lo pagarán. Si no alcanzamos un acuerdo, no hay nada malo en cobrar más de 100.000 millones de dólares al año", ha sostenido. Si no hay pacto, EE UU impondrá el viernes el aumento de tarifas anunciado por su presidente, por lo que importaciones por valor de 200.000 millones de importaciones procedentes desde China pasarán a tener un arancel del 25% desde el 10% anterior.

"Como desde comienzos de la presente semana, será este tema el que monopolizará la atención de los inversores, dejando en un segundo plano a los resultados y expectativas de negocio que están presentando muchas cotizadas, que podrían quedar desactualizados ya que el escenario macro al que se deberán enfrentar las mismas puede variar sustancialmente en función de si EE UU y China terminan o no alcanzando un acuerdo comercial, factor éste que tendrá sin duda un impacto importante en los resultados de muchas compañías y en sus valoraciones", considera Juan José Fernández Figares, director de Link Securities.

Los mercados asiáticos han cerrado con pérdidas. El Nikkei de Tokio ha caídp un 0,82% y el índice compuesto de Shanghai baja un 0,8%. En el mercado de divisas, el euro avanza un 0,04% frente al dólar, hasta 1,1196 dólares.