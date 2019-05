Las gestoras independientes se disputan su trozo del pastel

Tienen poca competencia. Los bancos gestionan 78 de cada 100 euros que hay invertidos en España en fondos de inversión. Sus potentes redes comerciales propician este claro dominio. Sin embargo, en los últimos años han empezado a surgir pequeñas gestoras no vinculadas a entidades financieras que empiezan a hacerse con el favor del público. De momento, su cuota de mercado apenas supera el 10%, mucho menos que en otros países europeos donde el concepto boutique es absolutamente habitual.

Para Enrique Borrajeros, presidente del comité de comunicación de EFPA España, la gestión independiente en España tiene aún dos grandes retos: “Aportar valor en la gestión, no solo en forma de rentabilidad, sino también de control de riesgo y estructura de comisiones, y encontrar la visibilidad y la adecuada distribución que permita un modelo de crecimiento sólido y escalable”.

Rentabilidad a largo plazo y alineamiento de intereses con el cliente

“En una industria donde solo seis bancos tienen casi el 70% del volumen administrado, lo cual solo tiene un nombre, oligopolio bancario, es normal que surjan gestoras independientes, que tratan de arañar parte de ese volumen secuestrado”, explica Martín Huete, experto en el sector. Precisamente, la escasa cuota de mercado se ve desde Cobas AM como una oportunidad: “Nos encontramos ante un amplio mercado que nos da la posibilidad de crecer sin arañarnos cuota de mercado entre las propias gestoras independientes. Esta solo se verá beneficiada con proyectos de gran calidad y que sean sostenibles, sin depender de nombres propios. La diferenciación entre las entidades vendrá fundamentalmente en la aplicación de la filosofía de inversión correspondiente”.

También en Azvalor se basan en la especialización, la inversión value y “el compromiso absoluto con los partícipes al tener invertido todo el dinero de los gestores y de los socios en la propia gestora”, valor diferenciador frente a las entidades convencionales. En dos años y medio han logrado unos 1.770 millones de euros, pero advierten de que sus fondos se cerrarán al alcanzar aproximadamente los 2.500 millones. “Es un patrimonio adecuado para gestionar de manera razonable. A partir de ahí la posibilidad de errores se multiplica”, indica un portavoz de la gestora liderada por Álvaro Guzmán de Lázaro, exgestor en Bestinver.

“Además, las gestoras independientes generalmente se especializan en activos determinados, lo que suele provocar mejores resultados que las grandes, que tratan de hacer de todo”, apunta Gustavo Trillo, director comercial de Bestinver. “Nosotros nos especializamos en muy pocas cosas. Queremos hacer poco y bien, antes que hacer mucho y mal”.

En cuanto a Magallanes Value Investors, fue fundada en 2014 por Iván Martín, ex Santander AM, Aviva AM y Sabadell Gestión, como gestora value independiente y sigue controlada por sus socios fundadores “porque solo un proyecto propio ofrece la libertad necesaria para una gestión con alineamiento de intereses con nuestros clientes en un horizonte a largo plazo, sin conflictos de interés que pudieran entorpecer nuestro día a día”, aseguran desde la casa. Están convencidos de la necesidad de “proyectos independientes que rompan con la dinámica de fondos sin gestión activa, con falta de intereses alineados entre partícipes y gestores o con unas altas comisiones que no guardan relación con el valor creado a largo plazo”.

No obstante, el value no es la única filosofía de inversión de las pequeñas gestoras, las hay eclécticas como la experimentada Belgravia Capital. Fundada en 2002, “invertimos en compañías que sean value, income, momentum o ­growth, dependiendo de las circunstancias del mercado”, admiten. Además, creen que “la mayor fortaleza de las gestoras independientes es su enfoque en un tipo de producto al que pueden dedicar la totalidad de sus recursos. Nosotros solamente analizamos renta variable europea y concentramos toda la capacidad del equipo de gestión en un solo activo y en una única zona geográfica”.

¿Y frente a los bancos?

La gran pregunta es si logran mayor rentabilidad en comparación con los bancos. Si bien, como se observa en el gráfico de la página 2, el retorno medio de las mejores gestoras independientes es superior al de las grandes entidades, el buen hacer de los fondos vinculados a entidades financieras queda patente en la clasificación general de los vehículos de Bolsa más rentables a un año. Entre los 10 primeros apenas hay un fondo de gestora independiente: el Renta 4 Bolsa de Renta 4 Gestora, que se lleva la plata a la rentabilidad con un 1,12% a un año y un notable 12,87% en lo que llevamos de 2019.

En general, los resultados son decepcionantes, ya que solo algunos han conseguido remontar el batacazo de final de año. Pero hay tres vehículos de Bankia entre los 10 más rentables a 12 meses, según la clasificación elaborada por VDOS. Son el Bankia Dividendo España (2,6% a 12 meses y 9,56% en el año), que encabeza el ranking; Bankia Bolsa Española (0,61% a un año y 10,93% en lo que va de 2019), en 6º lugar, y Bankia Banca Privada Renta Variable España (a 12 meses gana el 0,46% y el 10,74% en el año), en el 8º puesto. CaixaBank, con su Bolsa Gestión España, ocupa el cuarto lugar y PBP Bolsa España, de la Banca Privada de Santander, como 9º. También encontramos varias aseguradoras.