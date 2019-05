Una bula de la CNMV abre la puerta a que Fridman tome Dia por solo 88 millones

Las negociaciones continúan. Uno de los bancos del sindicato de acreedores, Commerzbank, ha vendido su posición en la deuda del grupo. Tenía unos 70 millones de euros, pero ha aplicado un descuento en el entorno del 50%, según publicó CincoDías el 26 de abril. Los compradores han sido fondos oportunistas, aunque estos no serán un obstáculo para alcanzar un acuerdo sobre la refinanciación, según fuentes financieras. Siguen en las negociaciones Santander, Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), JPMorgan, CaixaBank, Barclays, Société Générale y BBVA. Ya existe un preacuerdo sobre la extensión de los 912 millones de euros de créditos sindicados hasta marzo de 2023 y también sobre que no se amortice ni un euro de manera anticipada. El problema está en los tipos de interés y en la concesión de una línea de liquidez adicional de 380 millones, frente a los 170 solicitados en principi, por el deterioro del negocio en el primer trimestre del año. El quid de la cuestión sigue, por lo tanto, en la opa: la ampliación de capital por 500 millones de euros asegurada por Fridman está condicionada a que su oferta triunfe.