La primera carta de Jeff Bezos a los accionistas de Amazon, en 1998, decía: “Todo esto llevará tiempo”. Con unos ingresos de 60.000 millones de dólares solo en los últimos tres meses –unas 100 veces más que los de todo 1998– los retos han cambiado. Sus mejores armas no son el crecimiento de las ventas, sino expandirse y ser más útil a la sociedad.

Los políticos vigilan menos a Amazon que a sus pares. Los aspirantes a la presidencia Elizabeth Warren y Bernie Sanders la han atacado por motivos de competencia y sueldos, pero Bezos aún no ha sido llamado al Congreso, a diferencia de los jefes de Facebook, Apple, Google y Twitter. Lo evitó incluso tras comprar el minorista Whole Foods en 2017. Una de las razones es que Amazon no es una red social, así que su contenido no da problemas. Según tres congresistas, aunque es grande, hace bien las cosas. Pero no podrá evitar siempre ser el centro de atención. Sus ingresos crecieron un 17% en el último trimestre, pero las ventas de servicios a otras empresas que venden en la plataforma, y de su negocio de nube, crecieron al menos el doble de rápido. Estas dos áreas atraén la mayoría de las críticas.

Hay dos cosas que Bezos tendrá que seguir haciendo para apaciguar a los detractores, y es probable que ambas cambien el perfil de ganancias con el tiempo. Primero, expandirse para que haya más comunidades y políticos con interés en ayudarle. Ya tiene instalaciones en más de la mitad de los estados de EE UU, pero eso significa que hay muchos donde no las tiene. Paga un mínimo de 15 dólares la hora, lo cual está bien, pero podría mejorar: Bank of America está a punto de elevar su mínimo a 20 dólares.

También tendrá que dedicar más a ayudar a la sociedad, aunque sea a costa de los accionistas. AT&T lleva décadas evitando una división forzada, en parte por inventos como los transistores, las redes de datos y los móviles. Bezos ya ha advertido a los inversores que si el tamaño de sus fracasos no crece, es que no lo está intentando lo suficiente. También planea lanzar más de 3.000 satélites para una red de banda ancha mundial. Ser útil es la mejor manera de ser, si no amado, sí aceptado.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías