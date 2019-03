El ataque a una tripulación de un avión de Air Europa en Caracas provoca el plante de pilotos y auxiliares

Un intento de atraco en Caracas a la tripulación del avión de Air Europa que este domingo hacía el vuelo entre Madrid y la capital venezolana se ha saldado con el plante de pilotos y tripulación y con la negativa de los trabajadores de volver a volar más a este conflictivo destino.

Según fuentes consultadas por Cinco Días, durante el traslado de la tripulación desde el aeropuerto al hotel, la furgoneta que les trasladaba sufrió un intento de asalto. "Intentaban atracarlos, pero la furgoneta fue capaz de llegar hasta el hotel donde se alojan las tripulaciones de la aerolínea, momento en el que se produjo un tiroteo entre los asaltantes y las fuerzas de seguridad del hotel, que lograron rechazar el ataque", asegura José Roncero, delegado del Sindicato de Pilotos, Sepla, en Air Europa.

"Afortunadamente, no hay que lamentar ningún herido, pero ambas tripulaciones, la que llevó el avión desde Madrid a Caracas y la que estaba allí pernoctando a la espera de volver a hacer el trayecto Caracas-Madrid, decidieron volver en el avión. Les hemos recibido en el aeropuerto, vienen muertos de miedo y aseguran que no volverán al destino si no se da, desde la empresa una solución a este problema de seguridad".

Fuentes cercanas a la compañía aseguran que "efectivamente hemos tenido un incidente con una tripulación en Caracas. Ante lo cual se ha abierto una investigación para saber de primera mano lo ocurrido y recabar la información". Las mismas fuentes reconocen el plante de su personal y aseguran que "ahora mismo no tenemos ninguna tripulación pernoctando allí". Además subrayan que "dada la situación de inestabilidad energética, apagones constantes y falta de suministro eléctrico, la compañía ha decidido triangular la ruta con Punta Cana".

Es decir a partir de ahora las tripulaciones no dormirán en Caracas, sino en la localidad costera de República Dominicana.

De acuerdo con fuentes cercanas al sindicato de pilotos, el incidente deja al descubierto la gravedad de "lo que venimos avisando y advirtiendo durante los últimos meses a la dirección de Air Europa. Venezuela es un destino altamente peligroso, y la situación se agrava cada día más. Hasta el punto que desaconseja que nuestros pilotos y auxiliares de vuelo duerman allí".

Iberia ya tomó cartas en el asunto hace unos meses y decidió que sus tripulaciones descansaran en Santo Domingo, pero Air Europa no se había planteado nada al respecto, por el momento.