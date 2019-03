La CNMV inicia el proceso de autorización de la opa sobre Dia

La CNMV ya ha comenzado a trabajar en la opa que presentó Letterone, el fondo presidido por Mijail Fridman, sobre Dia a 0,67 euros por acción. El aval que cubre el importe por el 71% del capital al que se dirige –el restante 29% está en poder de Letterone– ya quedó depositado esta semana. El supervisor que preside Sebastián Albella cuenta ahora con un plazo teórico de 20 días hábiles para dar su visto bueno a la opa, si bien el periodo de aprobación es en la práctica superior, pues el plazo se reinicia cada vez que la CNMV solicita más información al oferente.

La eficacia de la opa está condicionada a que al menos el 35% del capital acepte la oferta y a que no se ejecute ninguna ampliación de capital. Entretanto, el consejo sigue con su hoja de ruta, que pivota sobre una ampliación de capital por 600 millones de euros y que tratará de aprobar en junta el próximo día 20 de marzo. Entretanto, los plazos son endiablados, con la junta por un lado, la aprobación de la opa, el vencimiento del balón de oxígeno inyectado el pasado 31 de diciembre por cerca de 900 millones.

En caso de que la propuesta del consejo resulte derrotada, Fridman tendría el camino expedito para hacerse con la compañía. Si llega a un acuerdo con los bancos acreedores –Santander, BBVA, Sóciété Générale y Barclays son los líderes de las negociaciones, pero hay otras ocho entidades en el sindicato–, el nuevo dueño garantizaría una ampliación de capital de 500 millones de euros.

El magnate ruso exige para hacer la ampliación varios puntos además del control de la compañía. Entre ellos, que no se reduzca el principal de la deuda conforme a esos fondos ni por la venta de Max Descuento o Clarel, que se amplíen las líneas de financiación al menos hasta marzo de 2023, inyectar liquidez adicional a través de líneas de confirming o factoring (esencialmente, créditos para pagar a proveedores) adicionales, comprometidas y con carácter disponible por cinco años, que no existan compromisos de apalancamiento (3,5 veces de deuda neta sobre ebitda), que los costes de financiación no suban y que renuncien a la cláusula que los bancos pueden invocar de devolución de los créditos en caso de cambio de control.