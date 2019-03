El traje y la corbata son voluntarios, según el nuevo código de Goldman Sachs

El banco de inversión Goldman Sachs Group ha relajado su código de vestimenta para todos sus empleados, una medida que antes se consideraba inimaginable para banqueros y socios de la firma de Wall Street, que suelen usar trajes a medida.

El código se anunció en una nota interna, que señala que las nuevas medidas se deben a “la naturaleza cambiante de los lugares de trabajo, en general, a favor de un ambiente más informal”.

La nota, enviada a unos 36.000 empleados, está firmada por el presidente ejecutivo, David Solomon, junto con el presidente financiero, Stephen Scherr, y el de operaciones, John Waldron.

Conocido como un banco de inversión tradicional, Goldman Sachs requería vestimenta formal de negocios, pero desde 2017 comenzó a relajar su código para los empleados de la división de tecnología y de negocios digitales.

La situación creó una división visible dentro la plantilla entre quienes vestían con tela vaquera y quienes llevaban trajes a rayas.

Al igual que otros bancos de Wall Street, Goldman ha estado compitiendo para conseguir los mejores empleados. Las grandes empresas de tecnología y los fondos de capital riesgo a menudo cuentan con oficinas y lugares de trabajo más relajados.

El anuncio también busca actualizar las políticas del banco destinadas a una plantilla más joven. Más del 75% de los empleados de Goldman son miembros de las generaciones Millennial o Z, es decir, personas nacidas después de 1981.

La nota no especificó qué ropa es o no es adecuada. "Todos sabemos lo que es y no es apropiado para el lugar de trabajo", según indica.

El documento también recuerda a los empleados que deben vestir "de manera coherente" con las expectativas de los clientes. "Por supuesto, la vestimenta informal no es apropiada para todos los días y para todas las situaciones, confiamos en que siempre se actuará con criterio y buen sentido".