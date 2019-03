Duro Felguera necesitaría alrededor de 50 millones de euros más de tesorería

Duro Felguera respira más tranquila, la firma siderúrgica asturiana gana oxígeno para un tiempo, aunque no se garantiza su salvación, explican fuentes cercanas a la compañía. La empresa se disparó ayer en Bolsa y cerró con una mejora del 8,84% (las acciones, que cotizan en el Mercado Continuo, cerraron la jornada en los 0,016 euros), aunque en el transcurso de la jornada los avances llegaron a ser del 20%. Este despegue se produce tras ganar un arbitraje a Samsung en la Corte Internacional de Singapur en el que se reclamaba 198 millones de euros, pero lo que ingresarán las arcas de Duro Felguera será una cifra muy inferior.

El futuro de Duro Felguera dependía en parte del arbitraje pendiente en Singapur contra la coreana Samsung, aunque no es la única palanca que necesita la firma para esquivar el concurso de acreedores.

Hace unos días, los asesores de la empresa explicaron a los bancos acreedores que Senén Touza, –consultor de Deloitte que ya salvó a Pescanova de la quiebra y ahora se espera que haga lo mismo en Duro Felguera–, había detectado unas nuevas necesidades de tesorería en la firma asturiana de alrededor de 50 millones de euros. Precisamente, ayer por la tarde la firma asturiana comunicaba a la CNMV la destitución del director económico financiero, Carlos Cuevas de Miguel, quien fue sustituido por Gonzalo Fernández-Ordóñez Cervera.

Fuentes de la empresa, no obstante, mantienen que esta sustitución se enmarca en los cambios de la dirección que se iniciaron el pasado año. Cuevas, de hecho, aunque llegó a la firma en noviembre de 2016, fue fichado por la antigua cúpula, y ya había pactado con la actual su salida, como ha sucedido con los ejecutivos de la anterior etapa. El nuevo nombramiento se ha realizado por el órgano de gobierno de la compañía de acuerdo con informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

De momento, la empresa puede sobrevivir con parte de los contratos que tiene, pero no tiene fuelle suficiente para aguantar mucho tiempo si la situación sigue como hasta ahora, con retraso en el pago de sus contratos, y sin conseguir nuevos proyectos que salven su situación.Estos asesores comunicaron a los acreedores que de no darse un giro positivo en los próximos meses, a más tardar tras la vuelta de las vacaciones de verano, Duro Felguera volvería a necesitar fondos por unos 40 millones de euros a 50 millones, aunque la petición no era aún formal.

El fallo dado a conocer ayer representa un alivio para Duro Felguera, que pensó seriamente entrar en concurso de acreedores durante 2018, y que se salvó tras acordarse una refinanciación y una ampliación de capital de 125 millones de euros en 2018. Pero este alivio no soluciona su situación por completo, ya que de los 198 millones de euros a los que se eleva el laudo ganado a Samsung, solo entrará en su tesorería entre 25 millones a 30 millones, explican algunas fuentes, aunque la empresa asegura que debe estudiar el laudo. De hecho, Duro Felguera ayer tras confirmar que había recibido el primer laudo parcial relativo al fondo del asunto, se limitaba a señalar en el hecho relevante enviado a la CNMV que “dada la complejidad del laudo Duro Felguera se encuentra analizando el alcance del impacto en sus cuentas y tesorería”.

Eso sí, con este laudo la ingeniería de Gijón gana tiempo. La empresa española había iniciado el litigio con Samsung en Australia debido a los trabajos realizados en el complejo de mineral de hierro de Roy Hill, en el la región de Pilbara, ubicada en el oeste del país de Oceanía. Según fuentes cercanas a la entidad, Samsung registró pérdidas por 900 millones. Y, además, ejecutó avales sobre la compañía asturiana y no reconoció gran parte de su actividad.

La Corte Suprema australiana había emitido una sentencia favorable a Duro Felguera en marzo de 2018 en la que establecía que la empresa asturiana debía recibir 6,6 millones de dólares australianos (4,18 millones de euros) por parte de Samsung. Pero la parte principal del litigio quedó en manos de la Corte Internacional de Singapur.