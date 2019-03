Telefónica y Unicom darán entrada al gigante JD.com en su alianza de ‘big data’ en China

Movimiento de relevancia en la alianza entre Telefónica y China Unicom en el negocio del big data en el mayor mercado asiático. Una actividad en la que constituyeron en 2015 una filial, participada en un 55% por la teleco china y un 45% por el grupo español. Ahora, ambos han aprobado la entrada de un tercer socio, en este caso el gigante chino del comercio electrónico JD.com, según desvela Telefónica en su informe financiero anual.

De esta manera, la empresa Smart Steps Digital Technology Company Limited va a afrontar una ampliación de capital que será suscrita íntegramente por la empresa Beijing Jingdong Financial Technology Holding Co., Ltd, controlada por la citada JD.com.

El proceso de dar entrada a un inversor se inició en diciembre, y está pendiente de firmarse, tras las negociaciones de los correspondientes acuerdos de la transacción.

Tras la operación, este grupo chino pasará a tener cerca de un 17% del capital, con la consiguiente dilución de los actuales accionistas. Telefónica pasará a tener en torno a un 33% del capital, a través de su filial Telefónica Digital España (absorbió el holding digital en 2017), y el resto quedará en manos de China Unicom (a través de su filial China Unicom Big Data Limited Corporation).

En su informe, la operadora española no precisa el importe de la ampliación de capital. La teleco sí indica que Smart Steps Digital Technology Company Limited registró en 2018 un volumen de negocio de 10 millones de euros, por encima de los ocho millones del ejercicio anterior.

En 2016, dentro del proceso de establecimiento societario de Smart Steps Digital Technology Company Limited, Telefónica había desembolsado siete millones de euros correspondientes a su participación en el capital de la empresa, por nueve millones de la teleco china. La filial tiene su sede en Pekín.

A principios de 2016, Unicom y Telefónica anunciaron la creación de la citada joint venture, para explotar la oferta de servicios de big data en el gigante asiático, apoyados en la red de telecomunicaciones y experiencia de mercado de China Unicom así como en la tecnología de big data del grupo español con servicios como Smart Steps.

Esta tecnología ofrece información basada en la geolocalización, y otros servicios de big data siempre en un entorno de privacidad y seguridad garantizado por China Unicom. Así, Smart Steps utiliza datos anónimos y agregados de la red que luego son extrapolados a través de un exhaustivo proceso automatizado para ofrecer información útil sobre la localización y sobre movilidad de forma rápida.

En el lanzamiento de la filial, Telefónica indicó que las características de Smart Steps permitirían su uso en China en áreas tan diversas como la planificación y gestión de infraestructuras de transporte, urbanismo, gestión turística, seguridad pública, control de riesgos financieros, sector inmobiliario, consultoría de negocio y macro estadística.

Con esta tecnología, además, Unicom reforzaba su posición en el sector de big data. Para Telefónica, la creación de esta joint venture suponía su acceso a un mercado de big data con un “altísimo potencial” como es China, segunda economía mundial, y la primera vez que su solución Smart Steps se plegaba en un mercado donde no opera la compañía.

Alianza estratégica

En términos generales, Telefónica y China Unicom mantienen una alianza estratégica desde 2009 (con anterioridad, Telefónica había establecido acuerdos con Netcom, antecesora de Unicom), que ha incluido tanto participaciones cruzadas en el capital como intercambio de consejeros.

La operadora española llegó a tener hasta un 10% del capital de China Unicom en 2012, si bien en los últimos años ha reducido su participación, dentro de las estrategias de ventas de activos no estratégicos para reducir deuda. Al cierre de 2018, Telefónica mantenía una participación del 0,59% en el capital social de China Unicom, valorada en 169 millones de euros (a final de 2017, el valor de la participación era de 205 millones).

China Unicom, por su parte, es el sexto accionista de Telefónica, con una participación del 1,24% al cierre de 2018.

A su vez, Wang Xiaochu, presidente de Unicom, es miembro del consejo de administración de Telefónica, mientras que el representante de la compañía española en Unicom es su ex presidente, César Alierta.

Además, a lo largo de los últimos años, ambas empresas han establecido acuerdos de colaboración en distintos ámbitos estratégicos como la adquisición conjunta de terminales, la inversión en startups tecnológicas, el internet de las cosas (IoT), el negocio de comunicaciones para grandes corporaciones empresariales, o el roaming internacional, entre otros. Al mismo tiempo, Unicom forma parte del programa Partners de Telefónica.